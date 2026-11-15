Artisanat français : CMA France appelle à acheter chez les artisans avant Noël

Le salon MIF Expo 2026 ouvre le 12 novembre à Paris Porte de Versailles. À l’approche des fêtes, CMA France invite les consommateurs à soutenir les artisans. L’appel intervient après des violences urbaines qui ont touché des commerces, tandis que la part du made in France dans la consommation en France est passée de plus de 80 % en 2011 à 77,5 %.

Des commerces touchés avant les fêtes

Les violences récentes ont laissé des vitrines brisées, des stocks détruits et des ateliers pillés dans des centres-villes français. Pour les artisans concernés, les dommages matériels s’ajoutent aux semaines de chiffre d’affaires perdues. Ils ne disposent pas des mêmes ressources que les grandes entreprises, notamment de cellules de crise ou de services juridiques dédiés, au moment où approche la période des achats de Noël.

Ces dégâts ne doivent pas être confondus avec la situation de chaque exposant du salon. Lordson, fabricant de chemises à Écueillé depuis 1926, compte parmi les ateliers dont le savoir-faire sera présenté à Paris. À Martigues, le conseiller municipal délégué Marc Troulier rappelle l’importance des fêtes pour les achats artisanaux : « Les achats de Noël, c’est vraiment le moment où notre solidarité se joue dans notre porte-monnaie. »

Une forte adhésion à l’artisanat, des achats de produits français en recul

Selon une étude ViaVoice pour CMA France, 94 % des Français jugent le rôle des artisans important ou essentiel ; 64 % les citent spontanément comme les meilleurs représentants du made in France, devant les grandes marques industrielles. La part des produits français dans la consommation a néanmoins reculé d’au moins 2,5 points depuis 2011. Selon Olivier Redoulès, directeur du pôle étude chez Rexecode, le patriotisme économique français est inférieur à celui de l’Allemagne (78 %), de l’Italie (79 %), des États-Unis (89,5 %) et de la Chine (88 %). Le pouvoir d’achat, la visibilité des offres locales et la recherche du prix le plus bas sont avancés pour expliquer l’écart entre les réponses aux enquêtes et les achats.

La part du made in France varie selon les secteurs : 96 % dans la construction, 98 % dans les services, 55 % pour les produits agricoles, mais 41 % dans l’industrie manufacturière et l’énergie. Les artisans du textile, de la maroquinerie ou de la décoration exercent dans des secteurs exposés à la concurrence des produits importés et peinent à accéder aux circuits de distribution.

Les achats de Noël au centre de l’appel de CMA France

« C’est un geste simple et plus que jamais un acte citoyen : il fait vivre un savoir-faire, un emploi non délocalisable et sa transmission. Chaque achat chez un artisan peut contribuer à sauver une entreprise », déclare Joël Fourny, président de CMA France. L’organisation résume aussi son appel par cette formule : « Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour. »

Les occasions de rencontrer des artisans se multiplient avant les fêtes : le premier Salon Made in France Varois à Puget-sur-Argens, la 41e édition du Noël Artisanal de Martigues, qui réunit 160 exposants, et le village de l’artisanat du MIF Expo, avec plus de 200 professionnels. La Pantoufle du Berry et Lordson figurent parmi les fabricants dont les métiers reposent sur la maîtrise et la transmission d’un savoir-faire.

Comme pour les fromages au lait cru récemment inscrits au patrimoine culturel français, la question de la transmission se pose pour ces métiers. Le soutien aux artisans peut aussi passer par l’approvisionnement local des entreprises, l’accès des petites structures aux marchés publics et l’aide des collectivités aux professionnels victimes de violences. À Paris, plus de 200 artisans sont réunis au village du MIF Expo.