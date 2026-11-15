Dans le nord de l’Angleterre, l’alerte au froid commence dimanche soir. Qui faut-il appeler pour prendre des nouvelles ?

Du 15 au 19 novembre, trois régions anglaises passent en alerte sanitaire jaune. Aux familles qui y ont un proche âgé ou malade, l’agence britannique de sécurité sanitaire recommande de prendre de ses nouvelles et de vérifier qu’il peut garder les pièces de vie au chaud.

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La Rédaction
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Dans le nord de l’Angleterre, l’alerte au froid commence dimanche soir. Qui faut-il appeler pour prendre des nouvelles ? © Social Mag
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À Manchester, Newcastle ou Leeds, un appel à un parent qui vit seul peut être utile dès dimanche soir. L’agence britannique de sécurité sanitaire, l’UKHSA, a annoncé le 14 novembre une alerte sanitaire liée au froid pour le nord-ouest et le nord-est de l’Angleterre ainsi que pour le Yorkshire et le Humber. Elle doit débuter dimanche 15 novembre à 21 h, heure britannique, et durer jusqu’au jeudi 19 novembre à 9 h.

Le niveau jaune correspond à un froid susceptible de peser sur la santé des plus vulnérables, même si la majorité des habitants s’en accommodent. Pour une famille en France dont un parent habite en Angleterre, le premier repère est donc sa région de résidence. Londres, par exemple, se trouve en dehors des trois zones désignées dans cet avis.

L’agence cite les personnes de 65 ans et plus, mais l’âge n’est pas le seul critère. Une maladie respiratoire ou cardiovasculaire préexistante peut accroître les risques. Les personnes qui dorment dehors figurent également parmi les groupes particulièrement exposés. Dans ces périodes, les services de soins peuvent être davantage sollicités.

Deux pièces à évoquer avec un proche

Le conseil des autorités anglaises tient dans une question très ordinaire : fait-il assez chaud dans le salon pendant la journée, puis dans la chambre la nuit ? C’est là que se passent de longues heures, y compris lorsque la personne ne sort presque plus. L’UKHSA recommande, dans la mesure du possible, de chauffer les pièces les plus occupées et de porter des vêtements chauds. Elle invite amis, voisins et familles à garder le contact avec les personnes les plus fragiles pendant l’épisode.

Une précédente alerte s’est achevée samedi 14 novembre à midi. Elle concernait le nord-ouest et les West Midlands. Le nouvel avis conserve le nord-ouest et ajoute deux régions plus à l’est. Pour suivre le département sanitaire compétent pendant un séjour ou vérifier si la zone d’un proche change, le bulletin régional de l’UKHSA donne le périmètre et les heures de validité de chaque alerte.

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