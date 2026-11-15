En Normandie, les salariées du privé gagnent 360 euros de moins par mois en équivalent temps plein

En 2024, le salaire net mensuel moyen en équivalent temps plein atteignait 2 220 euros pour les femmes et 2 580 euros pour les hommes dans le privé en Normandie. L’étude publiée le 9 novembre par l’Insee montre comment cet écart varie avec le métier, le secteur et l’âge.

Dans le secteur privé normand, l’écart moyen de rémunération entre femmes et hommes est de 25 % si l’on prend les salaires tels qu’ils sont versés, avec toutes les différences de durée de travail. Il tombe à 13,9 % en équivalent temps plein, selon l’étude de l’Insee Normandie publiée le 9 novembre 2026. Ce deuxième chiffre, établi à partir des salaires de 2024, place la Normandie au quatrième rang des régions métropolitaines où l’écart est le plus élevé.

Ce que représentent les 360 euros d’écart mensuel

Pour comparer les salaires en équivalent temps plein, les statisticiens ramènent les rémunérations à une même durée de travail. Un poste occupé à mi-temps peut ainsi être comparé à un poste occupé à temps complet sans que le nombre d’heures divise mécaniquement le premier salaire par deux. C’est sur cette base commune que les montants de 2 220 et 2 580 euros font apparaître un écart moyen de 360 euros nets par mois.

Les métiers exercés restent toutefois différents. En Normandie, 63 % des postes occupés par les femmes, comptés en équivalent temps plein, sont des emplois d’employées ou d’ouvrières, contre 56 % à l’échelle nationale. La concentration dans ces catégories moins rémunérées pèse sur la moyenne régionale. Pour une salariée qui cherche à situer son propre salaire, les résultats par profession apportent donc un repère plus précis que la seule moyenne du privé.

Dans la finance et l’assurance, les postes de cadres comptent doublement

Les activités financières et l’assurance présentent l’écart le plus marqué de la région. Les femmes y gagnent en moyenne près de 23 % de moins que les hommes en équivalent temps plein. Deux constats aident à comprendre cette différence. D’abord, l’accès aux postes les mieux rémunérés : environ une femme du secteur sur cinq occupe un poste de cadre supérieure, contre deux hommes sur cinq. Ensuite, le montant des rémunérations au sein de cette catégorie : à ce niveau aussi, le salaire moyen des femmes reste inférieur d’environ 20 %.

Le calcul à temps plein répond ainsi à une question précise : quelle différence de salaire subsiste une fois les rémunérations ramenées à la même durée de travail ? Il laisse subsister les différences de responsabilités, de métiers ou de parcours à l’intérieur d’un même secteur. Les 360 euros ne représentent donc pas un montant qui manquerait à chaque salariée occupant exactement le même poste qu’un collègue.

Un écart de 6 % avant 25 ans, de 24 % entre 60 et 64 ans

La comparaison par âge fait apparaître une autre ligne de partage. En 2024, l’écart de salaire en équivalent temps plein est de 6 % chez les moins de 25 ans et de 24 % chez les 60-64 ans. Ces chiffres comparent des générations différentes observées la même année. Parmi les salariés de 50 ans ou plus, 19 % des hommes occupent un poste de cadre ou exercent une profession intellectuelle supérieure, contre 11 % des femmes. Chez les moins de 50 ans, ces proportions sont bien plus proches, à 10 % et 9 %.

L’étude porte sur les postes salariés du privé et inclut notamment les alternants. Les salariés agricoles et ceux des particuliers employeurs sont exclus du champ. Les résultats décrivent donc une large partie de l’emploi salarié normand, avec des écarts très différents selon l’endroit où l’on se situe dans la vie professionnelle.