Surendettement : 136 097 dossiers déposés en dix mois en France

Entre janvier et octobre 2026, 136 097 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France, soit 10,2 % de plus que sur la même période en 2025. Le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) a enregistré 803 946 inscriptions en dix mois, en hausse de 6 %.

Les dossiers de surendettement et les inscriptions au FICP progressent

La hausse des dépôts de dossiers était de 6 % en 2024, puis de 9,8 % en 2025. Selon France Info, la progression observée en 2026 intervient dans un contexte social fragile, marqué par la baisse du pouvoir d’achat.

Une inscription au FICP complique l’accès à un nouveau crédit et peut rendre plus difficiles certaines démarches bancaires ou la location d’un logement. Les demandes d’information ou d’accompagnement adressées à la Banque de France ont, elles aussi, augmenté : +8,4 % en 2026.

Les paiements fractionnés dans les dossiers de surendettement

Proposés notamment lors des achats en ligne, les paiements fractionnés permettent de « payer en trois fois sans frais ». Leur part dans les dossiers de surendettement est passée de 1 % en 2022 à 17 % en 2024, selon les données de la Banque de France. Le marché représentait 8,2 milliards d’euros en 2024, puis 14,6 milliards en 2025, soit 12,1 % des crédits à la consommation. Pour un emprunteur qui multiplie ces achats, suivre l’ensemble des échéances peut devenir difficile.

L’Observatoire de l’inclusion bancaire recommande fortement « la consultation systématique du fichier des incidents par tous les acteurs avant l’octroi d’un crédit ». Jusqu’au 20 novembre 2026, cette consultation reste facultative pour les paiements fractionnés. L’incapacité croissante des Européens à faire face à une dépense imprévue concerne aussi les ménages dont le budget laisse peu de marge pour absorber de nouvelles échéances.

La part des 18-29 ans parmi les surendettés augmente

Selon l’Observatoire de l’inclusion bancaire, les 18-29 ans représentaient 5 % des personnes surendettées en 2022, contre 12 % en 2025. Contrats courts, faibles salaires et difficultés d’accès au logement figurent parmi les éléments de précarité évoqués pour cette tranche d’âge. Le recours aux paiements fractionnés lors d’achats en ligne peut s’y ajouter. L’absence de dispositifs d’épargne adaptés aux parcours professionnels discontinus est également mentionnée.

Une évaluation de solvabilité à partir du 20 novembre 2026

À compter du 20 novembre 2026, les paiements en trois ou quatre fois deviennent des crédits à la consommation soumis à une évaluation de solvabilité. L’ordonnance du 3 septembre 2025 prévoit toutefois des procédures simplifiées et laisse facultative la consultation du FICP pour les petits montants.

Banques, organismes de crédit et entreprises du commerce en ligne ont aussi un rôle à jouer dans l’information des emprunteurs sur les risques liés à l’accumulation des échéances. Edubourse souligne l’importance de l’éducation financière, notamment dès l’école et auprès des jeunes actifs.