Jusqu’à 1 194 euros pour s’inscrire, les étudiants appelés à manifester mardi à Bruxelles

En Belgique francophone, les frais d’inscription dans le supérieur dépendent désormais des ressources de la famille. Pour le cortège du 17 novembre, la Fédération des étudiants francophones conteste leur hausse et réclame aussi un abonnement aux transports à 12 euros par an.

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La Rédaction
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Jusqu’à 1 194 euros pour s’inscrire, les étudiants appelés à manifester mardi à Bruxelles © Social Mag
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D’un établissement à l’autre, le mot revient sur les documents d’inscription en Belgique francophone. Le « minerval » désigne la somme que l’étudiant verse pour s’inscrire. Pour cette rentrée, le tarif plein atteint 1 194 euros. C’est l’un des motifs de la manifestation que la Fédération des étudiants francophones (FEF) appelle à rejoindre mardi 17 novembre, à l’occasion de la Journée internationale des étudiants. Le départ du cortège est annoncé à 11 heures, à la gare de Bruxelles-Central.

Qui paie ces 1 194 euros ? La Fédération Wallonie-Bruxelles distingue quatre tarifs pour l’année 2026-2027. Les boursiers sont exonérés. Les étudiants de condition modeste doivent 374 euros, ceux de condition intermédiaire 835 euros. Les autres paient le taux plein. Le barème est commun aux universités, aux hautes écoles et aux écoles supérieures des arts. Certaines inscriptions, notamment en doctorat ou dans plusieurs cursus, obéissent à des tarifs particuliers.

Dans deux familles dont les enfants suivent les mêmes cours, l’une peut ainsi recevoir une facture de 374 euros et l’autre de 1 194 euros, soit 820 euros d’écart. Pour connaître le montant retenu dans son dossier, l’étudiant doit se reporter à la notification de la Direction des allocations d’études. Le simulateur de l’administration ne donne qu’une estimation.

Le logement creuse encore l’écart

Les droits d’inscription représentent une partie seulement de ce que coûte une année d’études. En septembre, la FEF a chiffré deux budgets annuels au tarif plein. Elle estime à environ 8 100 euros les dépenses d’un étudiant qui fait la navette et à 13 600 euros celles d’un étudiant qui loue une chambre, appelée « kot » en Belgique. Ces montants décrivent deux situations types. Ils comprennent notamment le matériel de cours et, pour le second, le coût du logement.

Le prix des déplacements figure lui aussi dans les revendications de mardi. La FEF demande un abonnement étudiant aux transports en commun à 12 euros par an. Pour le trajet jusqu’à la manifestation, elle annonce des places de train gratuites à réserver auprès des organisateurs.

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