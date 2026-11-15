Hauts-de-France : l’accès à la culture prend quatre fois plus de temps dans le rural isolé qu’en ville dense

Dans les Hauts-de-France, il faut en moyenne vingt minutes de voiture pour rejoindre les différents types de lieux culturels depuis une commune rurale hors des couronnes urbaines, contre cinq minutes en ville dense. Les bibliothèques, qui représentent plus de la moitié des équipements de la région, occupent une place à part.

Se rendre à la bibliothèque ou aller au cinéma ne représente pas le même déplacement pour toutes les familles des Hauts-de-France. Dans une étude publiée le 12 novembre sur les équipements culturels en 2025, l’Insee distingue neuf types de lieux, du commerce de livres au conservatoire. Le trajet moyen en voiture pour accéder à ces différentes offres varie du simple au quadruple selon le territoire de résidence.

De cinq à vingt minutes selon la commune de départ

Dans l’urbain dense, le trajet moyen est de cinq minutes. Il passe à onze minutes dans les espaces urbains intermédiaires, puis à seize minutes dans les communes rurales périurbaines. C’est dans les communes rurales en dehors de ces espaces périurbains qu’il atteint vingt minutes. L’écart avec la ville dense représente déjà un quart d’heure sur le seul trajet aller. Pour certains types d’équipements, la durée dépasse même la demi-heure dans les territoires ruraux.

La moyenne régionale laisse à peine deviner ces écarts. Les Hauts-de-France comptent 3,8 équipements culturels pour 10 000 habitants, contre 5,4 en France de province. C’est la densité d’équipements la plus faible des régions de province. Pourtant, le trajet moyen dans la région tourne autour de onze minutes, soit une minute de moins que la moyenne de province. Comment une offre moins abondante peut-elle être plus proche des habitants ? Une grande partie de la population régionale vit dans les espaces urbains, où se concentre aussi la majorité des lieux culturels.

Une bibliothèque proche, un choix de sorties parfois restreint

Les bibliothèques représentent à elles seules plus de la moitié des équipements culturels recensés dans les Hauts-de-France. Leur présence explique pourquoi l’accès à la lecture se distingue d’autres pratiques dans les territoires ruraux. Une commune peut disposer d’une bibliothèque de proximité alors que le cinéma, le lieu de spectacle ou le conservatoire le plus accessible demande un trajet bien plus long. Le nombre total d’adresses renseigne donc assez peu, à lui seul, sur l’éventail de sorties possibles.

À l’autre extrémité, l’Insee identifie vingt-deux bassins de vie qui réunissent à la fois des temps d’accès courts et une offre diversifiée. Parmi eux figurent ceux de Lille, de Lens, de Beauvais, de Boulogne-sur-Mer et d’Amiens. Ces territoires proposent en moyenne 8,5 des neuf catégories d’équipements étudiées. Pour leurs habitants, la proximité se double ainsi d’un choix plus large.

Les durées calculées par l’Insee correspondent à des déplacements en voiture. Elles éclairent la distance qui sépare un domicile d’une offre culturelle, sans mesurer la fréquentation des lieux. Pour une personne qui dépend d’un bus ou d’un proche pour se déplacer, les vingt minutes de trajet routier laissent entière la question de l’heure à laquelle elle pourra partir et rentrer.