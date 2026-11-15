Santé mentale des RH : la reconnaissance au cœur du malaise

Selon le Baromètre 2026 de teale, 36 % des professionnels RH ne se sentent pas reconnus et 40 % ne se retrouvent pas dans les valeurs de leur organisation. Un tiers envisage de quitter son entreprise. Ces résultats sur la santé mentale de salariés travaillant aux ressources humaines de leur entreprise, concernent les équipes chargées, notamment, de déployer les politiques de bien-être au travail et de RSE.

Moins de détresse critique, davantage de RH à surveiller

La part des professionnels RH en détresse psychologique critique est passée de 9,5 % en 2025 à 5 % en 2026. Dans le même temps, celle des RH classés dans la zone « à surveiller » est montée de 28 % à 36 %. Le baromètre repose sur une enquête menée auprès de 1 120 professionnels entre août 2025 et août 2026.

Parmi les difficultés citées, 36 % des RH déclarent manquer de ressources, 40 % ne se sentent pas en accord avec les valeurs affichées par leur organisation et 21 % font état d’une mauvaise relation avec leur manager. Chargés de traduire certaines promesses de l’entreprise en actes, ils peuvent se trouver confrontés à un écart entre les valeurs annoncées et les pratiques internes. Ce désalignement fait partie des questions soulevées par le baromètre sur la santé mentale au travail.

Une parole qui perd du poids dans les décisions

L’assertivité des RH a reculé de 7 points en un an. Anaïs Roux, directrice scientifique de teale et psychologue du travail, l’explique ainsi : « Un RH qui ne dit plus non n’est pas un RH démissionnaire : c’est un RH dont la parole n’a pas produit d’effet. L’assertivité s’apprend, mais elle s’éteint dans une organisation qui n’y répond pas. » Leur adaptabilité perd également 9 points et atteint 81 % en 2026, après plusieurs années marquées par la crise sanitaire, le travail hybride, l’inflation et des restructurations successives.

Les professionnels RH doivent parfois appliquer des décisions prises sans qu’ils aient été consultés en amont, y compris lorsqu’elles vont à l’encontre de leurs recommandations. Le baromètre préconise de les associer plus tôt aux décisions. Julia Néel Biz, cofondatrice et CEO de teale, insiste aussi sur la responsabilité des entreprises : « Les RH ont appris à se protéger ; leurs entreprises doivent maintenant apprendre à les protéger. La prévention individuelle ne remplace pas l’organisation. »

Une prévention individuelle plus utilisée par les RH

Les RH consacrent en moyenne 55 minutes par mois aux outils de prévention en santé mentale, contre 40 minutes pour l’ensemble des salariés. Teale, qui accompagne 1,8 million de personnes dans leur santé mentale, relève cet usage plus fréquent des outils individuels. Ceux-ci ne remplacent toutefois ni des moyens adaptés ni un soutien dans l’organisation du travail.

Les RH participent à la conception de dispositifs de soutien psychologique destinés aux salariés, sans toujours bénéficier d’un accompagnement adapté à leur propre fonction. Ils travaillent entre la direction et les équipes. La surcharge et le manque de reconnaissance sont également évoqués à propos de certaines professions du soin.

Cinq leviers proposés par le baromètre

Le baromètre recommande un accès confidentiel à un soutien externe, une supervision régulière des équipes RH et leur association aux décisions stratégiques en amont. Il préconise aussi d’ajuster les moyens humains et financiers de la fonction RH et d’accompagner la transformation du métier.

Parmi les professionnels RH qui envisagent de quitter leur entreprise, seuls 38 % se sentent reconnus, contre 78 % de ceux qui prévoient de rester. Cet écart de 40 points place la reconnaissance au centre de leurs attentes, aux côtés des moyens disponibles et de leur place dans les décisions.