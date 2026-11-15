Le Smic doit augmenter de 1,6 % le 1er décembre 2026. Selon la CGT, cette hausse laisserait 164 branches professionnelles, couvrant 14 millions des 22 millions de salariés du secteur privé, avec des minima conventionnels inférieurs au salaire minimum légal. Le syndicat alerte aussi sur le tassement des grilles : les salariés juniors voient leurs perspectives de carrière s’écraser. Un décret publié le 10 novembre prévoit de réduire les allègements de cotisations patronales des branches qui restent durablement sous le Smic.

69 branches déjà sous le Smic, 64 autres attendues en décembre

Le ministère du Travail dénombre 69 branches actuellement non-conformes. Il en prévoit 64 autres après la revalorisation du 1er décembre, soit 133 au total selon ses chiffres, contre 164 dans le décompte de la CGT.

La métallurgie, l’hôtellerie-restauration, les services automobiles, le transport routier et les établissements pour personnes handicapées figurent parmi les secteurs concernés. Leurs branches comptent notamment des TPE et des PME aux marges serrées. À l’inverse, six branches maintiennent leurs minima au-dessus du Smic et conservent leurs allègements de cotisations.

Des débuts de carrière touchés par le tassement des grilles

Quand le premier échelon d’une grille conventionnelle passe sous le Smic, l’employeur doit payer au moins le minimum légal. Plusieurs échelons peuvent alors se retrouver au même niveau de rémunération : un salarié débutant et un autre ayant cinq ans d’ancienneté peuvent percevoir le même montant. Selon la CGT, le déclassement salarial des techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs juniors peut durer dix à quinze ans.

Le syndicat demande donc que la négociation ne s’arrête pas au premier échelon. Les salaires au-dessus du Smic doivent également être renégociés pour préserver les écarts entre les niveaux de qualification et d’ancienneté.

Une année sous le Smic avant la réduction des allègements

Le décret ne réduit les allègements de cotisations patronales que si le minimum d’une branche est resté inférieur au Smic pendant toute l’année civile précédente. Une liste doit être publiée au 31 janvier et pourra être rectifiée jusqu’au 30 novembre. Ce calendrier laisse aux branches environ treize mois pour se mettre en conformité.

Agathe Le Berder, représentante de la CGT, critique ce délai : « le principal problème avec ce décret, c’est que les sanctions collectives marchent très très lentement, puisqu’il faut une année entière de non-conformité pour être sanctionné ». Dans un communiqué du 11 novembre, la confédération affirme que « malgré les nombreuses promesses gouvernementales depuis 2023, aucune sanction n’a été mise en place ».

La réduction des allègements ajouterait un coût aux hausses salariales à négocier. Au niveau du Smic, 100 euros d’augmentation brute coûtent 196,87 euros à l’employeur, tandis que le salarié en conserve 64,40 euros nets.

Les branches appelées à négocier, la CGT réclame 5,3 %

Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a demandé aux branches d’ouvrir des discussions dès la semaine suivant la publication du décret. l’État se contente de demander l’ouverture de négociations, sans fixer les nouveaux montants. Le ministre a prévenu que le décret pourrait être durci si les branches ne jouent pas le jeu.

Ces discussions peuvent être longues lorsque les organisations patronales sont dispersées et que les syndicats portent des revendications différentes. Certaines conventions collectives n’ont pas été révisées depuis dix ans. Les grands groupes disposent, eux, de ressources financières et de services de ressources humaines qui leur permettent de négocier des accords d’entreprise au-dessus des minima de branche et d’anticiper les hausses du Smic.

La CGT réclame une augmentation de 5,3 % sur l’ensemble des grilles salariales, contre 1,6 % pour la hausse annoncée du Smic, afin de compenser l’inflation cumulée et de rétablir les écarts de qualification. Elle dénonce « la démonstration du tassement des salaires que le gouvernement et le patronat ont laissé s’installer durablement ces dernières années pour protéger la rémunération du capital au détriment de celle du travail ». Le syndicat évoque également 211 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises. La CGT appelle à la grève du 17 novembre.