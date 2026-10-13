Cadres : portrait-robot 60 ans après la création du statut

Soixante ans après l’établissement du statut de cadre, cette catégorie conserve une forte identité en France : 94 % des cadres se définissent comme tels et 85 % considèrent ce statut important. Toutefois, l’étude Cadroscopie de l’Apec, publiée en octobre 2025, met en lumière une transformation significative du rôle de cadre, posant de nouveaux défis en matière de bien-être psychique et de visibilité professionnelle.

L’identité cadre persiste malgré la massification

Entre 1968 et 2020, le nombre de cadres dans le secteur privé a été multiplié par 5,5. Ils représentaient 7 % des salariés il y a 60 ans, contre 23 % aujourd’hui, soit plus de 4 millions de personnes. Cette croissance impressionnante aurait pu affaiblir l’identité collective, mais 94 % des cadres s’identifient toujours à ce statut. Un des changements majeurs est la féminisation : le nombre de femmes cadres a été multiplié par 12 depuis 1968, représentant désormais 38 % des effectifs, bien que des écarts de salaire de 6,8 % subsistent à poste équivalent.

Annelore Coury, directrice générale de l’Apec, affirme que l’épanouissement professionnel est central à l’identité cadre. En effet, 82 % des cadres choisissent leurs horaires de travail, affichant une grande autonomie. Le salaire médian net mensuel atteint 3 755 euros en 2024, soit le double de celui des ouvriers et employés. Outre la rémunération, les cadres valorisent la liberté d’organisation et la reconnaissance de leurs compétences. Ainsi, malgré la croissance des effectifs, l’identité cadre repose sur l’autonomie, la responsabilité et la contribution stratégique à l’entreprise.

Transformation des rôles : de manager à expert

La fonction managériale, longtemps au cœur du statut cadre, diminue. En 2006, 53 % des cadres encadraient une équipe, mais en 2020, seulement 42 % occupent ce rôle. La majorité des cadres se concentrent désormais sur des compétences techniques pointues plutôt que sur la supervision d’équipes. Dans les secteurs à forte valeur ajoutée, ce phénomène est accentué : l’informatique compte 79 % de cadres, principalement des spécialistes techniques, alors que l’hôtellerie-restauration n’en compte que 6 %.

Annelore Coury remarque que le métier de manager s’est complexifié, nécessitant non seulement d’atteindre des objectifs mais aussi de favoriser le développement professionnel des équipes. Face à ces exigences, nombreux sont les cadres qui préfèrent se spécialiser. L’intelligence artificielle accélère ce mouvement : 50 % des cadres l’utilisent chaque semaine, renforçant leur rôle d’experts maîtrisant des outils complexes. Les entreprises doivent adapter leurs politiques RH pour valoriser ces parcours d’expertise autant que les fonctions managériales traditionnelles.

Défis contemporains : bien-être, visibilité et reconnaissance

L’autonomie des cadres a pour revers la difficulté à séparer vie professionnelle et personnelle. Plus de la moitié (56 %) peinent à déconnecter en dehors du travail. Cette tendance s’accentue avec l’intensification des rythmes professionnels et le télétravail. Les managers sont particulièrement affectés : 51 % travaillent sous pression constante, jonglant entre objectifs de performance et soutien humain à leurs équipes. La hausse du coût de la vie engendre une pression financière supplémentaire, avec une perte de 2 % de pouvoir d’achat entre 2019 et 2024.

Un tiers des cadres ressentent souvent un mal-être psychique lié au travail, ce qui questionne les pratiques managériales et l’organisation du travail. Les jeunes diplômés rencontrent aussi des difficultés d’insertion : 84 % des Bac+5 diplômés en 2024 ont trouvé leur recherche d’emploi difficile, contre 61 % deux ans plus tôt. Parallèlement, 32 % des cadres sont insatisfaits de leur rémunération, poussant à une hausse des revendications salariales lors des négociations.

En 1978, 38 % des cadres avaient une vision claire de leur carrière, contre seulement 18 % en 2025, rendant les trajectoires moins linéaires. Les parcours sont marqués par des reconversions et des aspirations variées. L’épanouissement personnel prime parfois sur l’avancement hiérarchique. Les entreprises doivent soutenir ces évolutions par des formations continues et encourager la mobilité interne.

Enjeux RH : fidélisation et reconnaissance des cadres

À la lumière de ces transformations, les ressources humaines doivent adapter leurs stratégies. Fidéliser les cadres implique de reconnaître la diversité de leurs aspirations : expertise, management ou équilibre entre vie professionnelle et personnelle. La santé psychique devient essentielle, requérant des dispositifs de prévention des risques psychosociaux et un soutien managérial renforcé. Bien que la rémunération reste un levier important, l’autonomie, la reconnaissance et le sens du travail sont tout aussi déterminants pour la satisfaction professionnelle. Les cadres de 2026 incarnent une catégorie en évolution : plus nombreux, diversifiés, mais aussi confrontés aux tensions du monde du travail actuel. Leur bien-être est crucial pour la performance et la cohésion sociale des entreprises.