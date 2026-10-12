Le gaz va coûter plus cher en novembre 2026

Depuis janvier 2026, les tarifs du gaz ont augmenté de 42,4%, posant la question de l’impact financier sur les ménages français. Les six millions de foyers ayant des contrats indexés subissent différemment cette hausse. Pour certains, elle représente un surcoût difficile à gérer, tandis que d’autres doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Au 1er novembre 2026, le prix repère de vente du gaz (PRVG) augmentera encore de 6,6%, après les hausses de septembre (+5,6%) et octobre (+6,3%).

Une hausse qui aggrave les fractures sociales

L’augmentation des prix du gaz ne touche pas tous les foyers de la même manière. Les ménages modestes, qui consacrent déjà une part importante de leur budget à l’énergie, sont particulièrement affectés. Selon Le Parisien, un logement de moins de 100 m² chauffé au gaz verra sa facture annuelle augmenter de 740 euros entre janvier 2026 et janvier 2027, ce qui représente environ 5% du revenu disponible annuel pour un ménage au SMIC. La hausse de novembre survient à l’approche de l’hiver, augmentant les difficultés pour les familles nombreuses vivant dans des logements spacieux qui consomment davantage.

Les logements mal isolés, souvent situés dans les quartiers populaires ou les zones rurales, consomment jusqu’à 50% de plus que les habitations récentes. Les locataires de ces logements, n’ayant pas le pouvoir de décision pour effectuer des travaux, subissent de plein fouet ces augmentations. À l’inverse, les propriétaires ayant rénové leur logement constatent une stabilité de leur facture.

6 millions de foyers en première ligne : qui sont-ils vraiment ?

Parmi les 10,31 millions de contrats de gaz naturel en France, plus de 6 millions sont indexés sur les prix du marché. Ces foyers ressentent directement les variations du PRVG, publié chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie. Depuis l’abolition des tarifs réglementés en juin 2023, le marché est complètement libéralisé, et les fournisseurs répercutent les fluctuations des prix de gros européens. Sylvain Le Falher, de Hello Watt, explique que « les ménages français paient la facture de cette guerre au Moyen-Orient », avec une hausse moyenne du PRVG de 42,4% depuis le début de l’année.

La hausse du gaz ne touche pas tous les foyers de la même manière selon leur utilisation. Les ménages utilisant le gaz pour la cuisson et l’eau chaude verront une augmentation de 6,7%, soit environ 180 euros de plus par an. Cependant, ceux qui se chauffent au gaz subiront une hausse de 8,3%, ce qui correspond à un surcoût de 740 euros.

Mesures d’aide et filets de sécurité : sont-elles à la hauteur ?

Le chèque énergie reste l’outil principal de soutien pour les ménages modestes face à la hausse des prix. Distribué en fonction des revenus, il réduit partiellement la facture énergétique, mais son montant, entre 48 et 277 euros, est souvent insuffisant face aux 740 euros d’augmentation annuelle pour un chauffage au gaz. Les associations de consommateurs demandent une revalorisation et un élargissement des critères d’attribution, car la précarité énergétique risque de s’aggraver avec l’hiver 2026-2027. Les impayés pourraient augmenter, entraînant des coupures.

Les fournisseurs de gaz répercutent les hausses du marché mais ont une responsabilité sociale. Certains proposent des tarifs sociaux ou des facilités de paiement, mais ces mesures ne suffisent pas à pallier la crise. La question d’une régulation du marché se pose à nouveau, avec des débats sur la réintroduction d’un bouclier tarifaire ou le plafonnement des marges des fournisseurs. Les ménages vulnérables doivent faire des choix difficiles entre chauffage, alimentation et soins.

Rénovation énergétique : un luxe pour les riches, un besoin pour tous

La rénovation énergétique des logements est une solution structurelle pour réduire la consommation de gaz. Isolation, pompes à chaleur, et fenêtres double vitrage peuvent considérablement diminuer les factures, mais leur coût, entre 10 000 et 30 000 euros, reste inaccessible pour de nombreux ménages modestes. Les aides publiques existent, mais leur complexité décourage certains bénéficiaires potentiels. Les propriétaires bailleurs, peu enclins à investir, laissent souvent leurs locataires dans des habitats peu performants thermiquement. Cependant, la hausse du gaz stimule une demande croissante pour ces rénovations depuis septembre.

La hausse des prix du gaz révèle une France à deux vitesses : celle qui peut anticiper, investir, et se protéger, et celle qui souffre, s’endette, et doit faire des choix difficiles. Derrière l’augmentation de 42,4% depuis janvier se cachent des situations sociales divergentes. La question dépasse le cadre énergétique et devient politique : comment assurer la solidarité face aux chocs tarifaires ?