Quand un enfant est retrouvé, que faire de l’avis de recherche qu’on a partagé ?

À 2 h 37, dimanche 15 novembre, la police de Hambourg a mis fin aux recherches. Le garçon de 11 ans dont elle avait diffusé la photo samedi soir a été retrouvé sain et sauf dans un bus et confié à ses parents. Sa disparition avait été signalée sur le terrain de la fête foraine du Hamburger DOM, dans le quartier de Sankt Pauli. La police indique dans son communiqué de clôture qu’elle ne dispose d’aucun indice d’infraction.

La fin d’une recherche peut tenir en quelques lignes sur le site de la police. Sur un téléphone, en revanche, une affiche reçue la veille conserve parfois toutes les apparences de l’urgence. Avant de la transmettre à un groupe de parents ou aux membres d’un quartier, le premier geste consiste à revenir à la publication d’origine et à regarder si l’organisme qui l’a diffusée a publié une mise à jour.

Le bouton de partage et la capture d’écran ont deux destins différents

En France, le 116 000 Enfants Disparus recommande d’utiliser la fonction de partage de Facebook ou de republication de X lorsqu’il diffuse un avis. Quand la famille lui signale que l’enfant a été retrouvé, le service retire l’avis de son site et de ses réseaux sociaux. Les partages directs de la publication retirée disparaissent alors à leur tour.

Une photo téléchargée puis remise en ligne dans une nouvelle publication, comme une capture d’écran, échappe à ce retrait. L’auteur de cette copie doit supprimer sa propre publication. S’il l’a transmise à un groupe, il peut aussi y signaler la fin des recherches sans remettre en circulation le nom ou le portrait de l’enfant.

Pour les parents qui découvrent encore une affiche en ligne après le retour de leur enfant, le 116 000 donne une indication précise. Il conseille de relever le lien de chaque publication et de l’envoyer à la personne ou à l’organisme qui l’a mise en ligne en demandant son retrait. Le lien permet de désigner exactement la copie concernée, sans avoir à joindre une nouvelle fois la photo.