Perte d’autonomie : en France, 17 % des professionnels des soins de longue durée sont nés à l’étranger

En France, la part des travailleurs nés à l’étranger dans les soins de longue durée est passée de 12 % à 17 % entre 2014 et 2024. Dans son rapport du 12 novembre, l’OCDE examine ce qui permet à ces professionnels de rester dans un métier dont dépendent les personnes âgées et leurs proches.

Aider une personne à s’habiller, à prendre un repas ou à se déplacer fait partie des gestes qui permettent de continuer à vivre chez soi. Leur répétition, parfois plusieurs fois par jour et pendant des années, exige une présence que les proches ne peuvent pas toujours assurer. Dans ses Perspectives des migrations internationales 2026, l’OCDE consacre un chapitre aux professionnels qui prennent ce relais, à domicile ou en établissement. Elle examine à la fois leur recrutement et les raisons pour lesquelles ils peuvent rester dans le secteur.

Une progression qui dépasse le cas français

Dans les 26 pays européens de l’OCDE étudiés, 21 % des travailleurs des soins de longue durée étaient nés à l’étranger en 2024, contre 14 % en 2014. En France, leur part a augmenté de cinq points en dix ans. Le critère retenu est le pays de naissance : une aide à domicile née à l’étranger et devenue française figure dans ce décompte. Le tableau décrit les personnes déjà en emploi dans le secteur, quelle que soit la raison pour laquelle elles se sont initialement installées dans le pays.

La mesure a aussi une limite importante pour les familles. Les employés de maison, qui peuvent intervenir auprès d’une personne âgée sans être chargés de soins, sont exclus de cette comparaison. Les proches qui apportent une aide bénévole relèvent encore d’une autre réalité. Le chiffre français de 17 % ne décrit donc ni l’ensemble des personnes présentes au domicile ni la répartition de toutes les heures d’aide.

Former et fidéliser ceux qui assurent les visites

Les pays étudiés organisent différemment le travail auprès des personnes dépendantes. Au Japon et en Allemagne, certaines professions du secteur sont soumises à certification. Le recrutement international doit alors s’articuler avec l’apprentissage de la langue et la reconnaissance des compétences. En Europe du Sud, où une part importante de l’accompagnement se déroule au domicile, les services et les ménages s’appuient davantage sur des personnes déjà installées dans le pays. L’OCDE retrouve en partie ce fonctionnement en France.

Pour une famille, pourvoir un poste et retrouver une personne qui connaît déjà les habitudes du proche aidé répondent à deux besoins distincts. L’OCDE invite les pays à considérer ensemble les conditions de travail, la formation et les perspectives de carrière. Ouvrir une voie de recrutement peut augmenter le nombre de candidats. Cela laisse entière la question des conditions dans lesquelles ils exerceront après leur embauche.

Une étude de l’OCDE consacrée à la dépendance en France souligne en particulier les difficultés que pose l’emploi non déclaré à domicile pour la protection des salariés. Ce travail échappe aussi plus facilement aux statistiques. Pour comprendre sur qui repose l’accompagnement quotidien, le suivi des emplois déclarés doit donc se lire en regard du travail moins visible effectué dans les foyers.