Madrid–Ávila : après le déraillement, comment organiser le passage du train au car avec un fauteuil roulant ?

Entre El Escorial et Robledo de Chavela, des voyageurs qui avaient acheté un billet de train ont dû emprunter la route dimanche. La locomotive d’un convoi de marchandises a déraillé entre Robledo de Chavela et Zarzalejo, interrompant la circulation sur la ligne classique Madrid–Ávila. Renfe a organisé une liaison de remplacement en autocar sur la section touchée. L’annonce précise les gares desservies, mais ne détaille pas l’équipement des véhicules.

Or, pour une personne qui voyage dans son propre fauteuil, un siège libre dans un car ne répond qu’à une partie de la question. Peut-elle monter à bord avec son fauteuil et y rester pendant le trajet ? Si elle peut prendre place sur un siège, son matériel pourra-t-il être transporté ? Ce sont les caractéristiques du véhicule prévu pour son départ qu’il lui faut faire confirmer, même si elle avait obtenu une place adaptée dans le train.

Se faire accompagner jusqu’au point de transfert

En Espagne, Adif Acerca est le service gratuit d’assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les gares. Il accompagne aussi des voyageurs qui peuvent marcher mais ont besoin d’aide pour s’orienter ou monter à bord. Lorsqu’un incident imprévu impose un changement, Adif indique dans sa documentation sur l’assistance que ses équipes s’efforcent d’intervenir dans les gares désignées pour le transfert. Leur possibilité d’intervention dépend des circonstances.

En pratique, donner à l’agent le numéro du train, la gare où l’on doit descendre et le type de fauteuil permet de préciser le besoin. Le point de rendez-vous pour passer du quai au car compte autant que l’accès au véhicule lui-même. Si un second train attend à l’autre bout du trajet routier, il est également utile de demander où retrouver l’assistance à l’arrivée.

Pour une difficulté de mobilité ou une question sur une place destinée aux voyageurs en fauteuil, Renfe indique le +34 912 320 320. Pour un équipement particulier, la compagnie renvoie vers le bureau central d’Adif Acerca, joignable au +34 91 774 40 40.