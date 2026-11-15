Madrid–Ávila : après le déraillement, comment organiser le passage du train au car avec un fauteuil roulant ?

Dimanche 15 novembre, Renfe a mis des autocars en place sur une partie de la liaison Madrid–Ávila. Pour les voyageurs à mobilité réduite, changer de véhicule soulève deux questions concrètes : où retrouver un agent et comment monter à bord avec son fauteuil ?

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 2 min
0
D45aa9ed Autocar Gare Sierra Madrid
Madrid–Ávila : après le déraillement, comment organiser le passage du train au car avec un fauteuil roulant ? © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Entre El Escorial et Robledo de Chavela, des voyageurs qui avaient acheté un billet de train ont dû emprunter la route dimanche. La locomotive d’un convoi de marchandises a déraillé entre Robledo de Chavela et Zarzalejo, interrompant la circulation sur la ligne classique Madrid–Ávila. Renfe a organisé une liaison de remplacement en autocar sur la section touchée. L’annonce précise les gares desservies, mais ne détaille pas l’équipement des véhicules.

Or, pour une personne qui voyage dans son propre fauteuil, un siège libre dans un car ne répond qu’à une partie de la question. Peut-elle monter à bord avec son fauteuil et y rester pendant le trajet ? Si elle peut prendre place sur un siège, son matériel pourra-t-il être transporté ? Ce sont les caractéristiques du véhicule prévu pour son départ qu’il lui faut faire confirmer, même si elle avait obtenu une place adaptée dans le train.

Se faire accompagner jusqu’au point de transfert

En Espagne, Adif Acerca est le service gratuit d’assistance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les gares. Il accompagne aussi des voyageurs qui peuvent marcher mais ont besoin d’aide pour s’orienter ou monter à bord. Lorsqu’un incident imprévu impose un changement, Adif indique dans sa documentation sur l’assistance que ses équipes s’efforcent d’intervenir dans les gares désignées pour le transfert. Leur possibilité d’intervention dépend des circonstances.

En pratique, donner à l’agent le numéro du train, la gare où l’on doit descendre et le type de fauteuil permet de préciser le besoin. Le point de rendez-vous pour passer du quai au car compte autant que l’accès au véhicule lui-même. Si un second train attend à l’autre bout du trajet routier, il est également utile de demander où retrouver l’assistance à l’arrivée.

Pour une difficulté de mobilité ou une question sur une place destinée aux voyageurs en fauteuil, Renfe indique le +34 912 320 320. Pour un équipement particulier, la compagnie renvoie vers le bureau central d’Adif Acerca, joignable au +34 91 774 40 40.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

F0305311 Etudiante Campus Bruxelles
Société

Jusqu’à 1 194 euros pour s’inscrire, les étudiants appelés à manifester mardi à Bruxelles

B53c7a4f Bibliotheque Rurale Hauts De France
Société

Hauts-de-France : l’accès à la culture prend quatre fois plus de temps dans le rural isolé qu’en ville dense

44ecb9de Salaire Femmes Normandie
EmploiSociété

En Normandie, les salariées du privé gagnent 360 euros de moins par mois en équivalent temps plein

Impôt revenus
FiscalitéSociété

Impôt sur le revenu en 2025 : pourquoi les classes moyennes ont-elles plus payé que les riches ?

Dd81ce82 Froid Angleterre Portail
Société

Dans le nord de l’Angleterre, l’alerte au froid commence dimanche soir. Qui faut-il appeler pour prendre des nouvelles ?

04d2fd99 Inondation Mobilier Declaration Assurance
Société

Inondations dans l’Hérault : quand prévenir son assurance si l’eau est entrée chez soi ?

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly