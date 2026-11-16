À Cergy, la famille de Pengo Bossio Wangi veut prolonger la marche blanche par un collectif

Une partie de la famille de Pengo Bossio Wangi vit à Cergy. C’est là que ses proches ont réuni des habitants le 15 novembre, trois semaines après l’attentat raciste de Trappes. Ils préparent un collectif pour poursuivre leur engagement contre le racisme.

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À Cergy, la famille de Pengo Bossio Wangi veut prolonger la marche blanche par un collectif © Social Mag
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Derrière la banderole qui portait le visage de Pengo Bossio Wangi, des habitants de Cergy ont traversé le centre-ville sous la pluie, dimanche 15 novembre. Certains connaissaient le jeune homme de 26 ans, d’autres sont venus pour sa famille. C’est son oncle qui a voulu organiser cette marche dans le Val-d’Oise, où vit la branche paternelle de la famille. Pengo Bossio Wangi a été tué le 23 octobre lors de l’attentat raciste de Trappes, dans les Yvelines.

Parmi les participants, Jérémy avait le même âge que lui. Il explique au Parisien, qui a suivi le cortège, qu’il ne connaissait pas personnellement Pengo. Ce qui l’a frappé, c’est le caractère ordinaire du trajet que faisait le jeune homme au moment de l’attaque. Il se rendait au travail. L’oncle de Pengo a confié aux journalistes sur place que certains membres de sa famille redoutaient désormais jusqu’au trajet du retour chez eux.

Les obsèques avaient eu lieu le 7 novembre. Huit jours plus tard, Ange-Laure, la tante de Pengo, a expliqué à l’AFP qu’elle voulait que la demande de justice de sa famille continue d’être entendue. Son frère a profité du rassemblement pour appeler les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales. Il voit dans le vote un moyen d’agir contre les discours racistes.

Après les rassemblements organisés fin octobre, la marche de Cergy s’est achevée sur la place de la mairie. Les participants se sont séparés au son de Ma France à moi, de Diam’s. D’après Le Parisien, la famille prépare à présent un collectif pour poursuivre la lutte contre le racisme au-delà de cet hommage.

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