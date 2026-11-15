AO3 rouvre ses portes : les auteurs ont jusqu’au 28 novembre inclus pour mettre leurs anciens brouillons à l’abri

Un auteur qui retrouve sur AO3 un brouillon commencé en octobre peut y lire une date de suppression déjà passée. Il dispose pourtant encore de quelques jours pour récupérer son texte. L’Organization for Transformative Works, qui gère cette archive où les fans publient leurs propres récits, a annoncé la réouverture du site dimanche 15 novembre, dix-sept jours après le début de l’interruption.

Dans son bulletin sur la remise en service, l’organisation précise qu’elle a suspendu la suppression automatique des brouillons pendant la panne. Selon elle, aucun n’a été effacé au cours de cette période. Elle prolonge cette suspension de deux semaines pour laisser aux auteurs le temps de se reconnecter, d’enregistrer une copie de leur travail ou de le publier s’il est prêt.

Le compteur repart le 29 novembre

Le délai habituel se calcule à partir de la création du brouillon. Le site affiche toujours la date obtenue en ajoutant trente jours à ce point de départ. Il n’a pas corrigé chaque écran pour y faire apparaître le sursis. Les auteurs dont un ancien brouillon atteint déjà cette limite ont donc intérêt à le copier avant le 29 novembre, date annoncée pour la reprise des suppressions.

Un brouillon tout juste créé ne va pas pour autant disparaître le 29. À la reprise, c’est la règle des trente jours qui s’appliquera. Un auteur peut également conserver son texte hors du site, dans le document où il écrit habituellement. Cela lui permet de continuer à le retravailler sans avoir à publier un chapitre encore inachevé pour le préserver.

Pour les lecteurs, la réouverture a aussi une limite concrète. Le téléchargement des œuvres est, dans un premier temps, proposé au seul format HTML. L’importation de textes depuis un site extérieur reste suspendue et certaines icônes de profils ou de collections sont masquées. L’organisation indique que les œuvres publiées, les marque-pages et les appréciations laissées par les lecteurs ont été conservés.

La forte fréquentation peut enfin ralentir l’accès. Si l’ancienne page de maintenance réapparaît, l’équipe conseille d’actualiser la page. C’est sur son bulletin de service qu’elle annoncera le retour des fonctions encore indisponibles.