Hypertension : un nouveau traitement reçoit un avis favorable européen, avant l’autorisation finale

Un traitement supplémentaire de l’hypertension vient de franchir une étape européenne. Le 12 novembre 2026, le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable au Baxfendy, dont la substance active est le baxdrostat. La décision concerne des adultes dont la tension reste insuffisamment contrôlée malgré au moins deux médicaments.

Il reste une étape réglementaire. Comme le précise la fiche publiée par l’EMA le 13 novembre, cet avis recommande l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché. Il ne constitue pas encore la décision de la Commission européenne. Il ne permet donc pas d’annoncer une disponibilité immédiate dans les pharmacies françaises.

Le baxdrostat agit sur la fabrication de l’aldostérone, une hormone qui favorise notamment la rétention de sodium et d’eau par les reins. Cette rétention augmente le volume sanguin et contribue à élever la pression artérielle. Le médicament inhibe de façon sélective l’enzyme participant à la production de cette hormone.

L’enjeu porte sur les patients chez qui les traitements déjà pris ne suffisent pas. L’indication recommandée vise une utilisation en complément de médicaments antihypertenseurs, et non le remplacement systématique de toutes les prescriptions existantes. L’EMA mentionne des comprimés de 1 et 2 mg.

Une baisse de tension mesurée en complément du traitement habituel

Dans son annonce du 13 novembre, AstraZeneca détaille les résultats ayant soutenu le dossier. L’essai de phase III BaxHTN a réparti 796 participants entre deux doses de baxdrostat et un placebo, en maintenant leurs traitements habituels. Après douze semaines, la dose de 2 mg a réduit la pression systolique mesurée en position assise de 9,8 mmHg de plus que le placebo.

Il s’agit de la pression exercée au moment où le cœur se contracte, le premier nombre d’une mesure de tension. Le résultat porte sur cet indicateur dans la population étudiée. Il ne démontre pas, à lui seul, que ce nouveau médicament diminue déjà les infarctus ou les accidents vasculaires cérébraux.

La surveillance compte aussi. L’EMA signale l’hyperkaliémie, c’est-à-dire un excès de potassium dans le sang, comme effet indésirable le plus fréquent. Les recommandations détaillées destinées aux professionnels doivent être publiées après une éventuelle autorisation européenne. Aucun prix français ni calendrier de remboursement n’est annoncé dans l’avis du comité.