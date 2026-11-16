Cyberattaque Maileva : un service de santé au travail alerte sur les informations que peuvent révéler les noms de fichiers

Après l’intrusion survenue chez Maileva, Santé au travail en Cornouaille a signalé un accès non autorisé à la base de suivi de ses courriers. Pour les salariés, le risque tient aussi au contexte d’un envoi : le nom d’un fichier peut parfois suggérer un suivi professionnel ou médical, même sans accès démontré au document lui-même.

Une information liée à la santé d’un salarié n’a pas besoin d’apparaître dans un compte rendu médical pour devenir délicate. Le simple intitulé d’un courrier, sa provenance et son destinataire peuvent parfois révéler qu’une démarche particulière est en cours. C’est l’un des enseignements de la cyberattaque qui a touché Maileva, plateforme d’envoi de courrier appartenant au groupe La Poste, et dont le bilan général a été confirmé le 14 novembre 2026 à 22 millions de destinataires.

Le Service de prévention et de santé au travail en Cornouaille, qui accompagne des employeurs et leurs salariés dans le Finistère Sud, a publié une information dès le 9 octobre. Il explique utiliser Maileva pour l’expédition de certains de ses courriers. Une attaque informatique a permis à un tiers non autorisé d’accéder à une base de suivi des envois, selon son avis. Cette situation est distincte de celle des locataires déjà expliquée dans un précédent article de Social Mag.

Une base de suivi, pas nécessairement le contenu des lettres

L’organisme décrit plusieurs catégories d’informations potentiellement concernées. Pour l’expéditeur, il cite le nom, le prénom, un identifiant et une adresse électronique. Pour le destinataire, il mentionne le nom, le prénom, la civilité et l’adresse postale. La base contenait aussi les noms des fichiers associés aux courriers. Ce dernier élément peut paraître administratif, mais sa portée change selon l’activité de l’organisation qui envoie la lettre.

Un service de santé au travail est amené à échanger avec des salariés au sujet de leur suivi professionnel. L’avis de Cornouaille souligne que certaines dénominations de fichiers ou certaines informations sur la nature des envois peuvent laisser deviner, directement ou indirectement, une situation de santé ou un suivi particulier. Il ne donne pas de liste de salariés affectés ni de contenu détaillé de documents exposés.

La limite est explicitement posée par l’organisme : il ne dispose pas d’éléments établissant que le contenu de ses documents a été consulté ou extrait. La base de suivi a été accessible à un tiers, ce qui constitue un problème de confidentialité ; il ne faut pas pour autant annoncer un vol généralisé de dossiers médicaux du travail. Maileva indique par ailleurs, selon l’avis de Cornouaille, qu’aucune altération ou destruction de données n’a été constatée dans ce périmètre.

Pourquoi le contexte professionnel peut rendre une fraude crédible

Une personne qui connaît le nom du service de santé au travail et la réception d’un courrier peut chercher à se faire passer pour un interlocuteur légitime. La menace évoquée par l’organisme concerne notamment les sollicitations frauduleuses et les tentatives d’ingénierie sociale. Ce sont des risques identifiés, et non des escroqueries déjà constatées dans les communications consultées.

Le salarié qui reçoit un message demandant de confirmer son dossier, de transmettre une pièce d’identité ou de communiquer un mot de passe doit donc vérifier l’origine de cette demande. Même un message qui mentionne correctement l’employeur ou le service de prévention ne constitue pas une preuve d’authenticité. Mieux vaut reprendre contact avec le service par le numéro déjà connu ou par son site officiel.

Pour un employeur, il ne s’agit pas de demander des informations médicales individuelles aux salariés. La démarche utile consiste à relayer les conseils de vigilance sans dévoiler de situation personnelle. Si des notifications ont été adressées à des personnes dans l’entreprise, leur contenu ne doit pas devenir un motif de circulation interne d’informations sur leur santé. La prévention d’une fraude ne dispense pas de respecter la confidentialité habituelle des échanges avec les services de santé au travail.

À qui demander des précisions sur ses informations ?

Santé au travail en Cornouaille fournit dans son avis public un contact pour les questions relatives à la protection des données. Les personnes inquiètes peuvent demander quelles informations ont été traitées pour leurs courriers et ce qui a été établi au sujet de l’incident. Les recommandations de la CNIL invitent à interroger l’organisme responsable plutôt qu’à faire confiance à un site tiers prétendant vérifier l’existence d’une fuite.

Selon son information du 9 octobre, Maileva a engagé des mesures de sécurisation et de contrôle de ses accès, tandis que le service de Cornouaille continue de suivre l’incident. Le bilan général communiqué par La Poste le 14 novembre couvre de nombreux secteurs. Il ne permet pas de déduire combien de salariés suivis par cet organisme figurent parmi les destinataires touchés. Ici, la question centrale n’est pas seulement le nombre de personnes, mais ce que le suivi d’un courrier peut révéler à leur sujet.