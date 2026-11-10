La Californie refuse de taxer les milliardaires pour financer la santé des plus fragiles

La taxe sur les grandes fortunes devait principalement soutenir les services de santé californiens, menacés par des coupes budgétaires. Les électeurs ont rejeté cette nouvelle source de financement. Pour les ménages modestes, le vote intervient alors que l’accès aux soins et aux aides alimentaires devient plus difficile.

La Californie ne disposera pas des nouvelles recettes attendues de la Proposition 40. Le projet prévoyait un prélèvement exceptionnel de 5 % sur les patrimoines milliardaires, dont 90 % du produit auraient été consacrés aux services de santé publics. Les 10 % restants devaient financer notamment des programmes d’aide alimentaire et d’éducation.

Le scrutin du 3 novembre 2026 s’est soldé par une défaite de la mesure, confirmée le 9 novembre par l’Associated Press. Pour les organisations qui défendaient cette taxe, le résultat intervient à un moment particulièrement délicat pour la protection sociale californienne. Le syndicat SEIU-United Healthcare Workers West, à l’origine de l’initiative, souhaitait mobiliser la richesse des grandes fortunes pour préserver des services dont dépendent des millions de personnes.

La Proposition 40 réservait 90 % des recettes à la santé et le solde à l’éducation, à l’aide alimentaire et aux frais administratifs.

Des millions de Californiens confrontés au risque de perdre leur couverture santé

En Californie, Medi-Cal constitue l’un des piliers de l’accès aux soins pour les personnes disposant de faibles revenus. Ce programme public, équivalent local de Medicaid, couvre près de 15 millions de résidents.

Or plusieurs changements budgétaires et réglementaires menacent son fonctionnement. Selon une analyse du California Budget & Policy Center, les réformes fédérales pourraient entraîner la perte de couverture Medi-Cal pour environ 1,3 million de Californiens, notamment du fait de nouvelles conditions administratives et de financement.

Les conséquences pourraient être plus larges. Les projections de chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley estiment que, sous l’effet combiné de décisions fédérales et californiennes déjà prises, 2,2 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver sans assurance maladie d’ici à 2030.

Le programme Medi-Cal prend en charge les soins de millions de résidents à faibles revenus, dont la couverture pourrait être affectée par des réformes distinctes de la taxe rejetée.

Ces chiffres sont des projections, et non le nombre de personnes ayant déjà perdu leurs droits. Ils concernent également des réformes qui ont leur propre calendrier, indépendamment du résultat de la Proposition 40. Pour les familles modestes, les difficultés d’accès aux soins peuvent notamment se traduire par des démarches administratives plus complexes, des frais médicaux supplémentaires ou une interruption de couverture.

L’aide alimentaire également concernée

La proposition fiscale concernait aussi les programmes d’aide alimentaire. En Californie, CalFresh permet aux ménages à faibles revenus d’acheter des produits alimentaires dans le cadre du dispositif fédéral SNAP.

Le California Budget & Policy Center estime que les réformes fédérales pourraient menacer les aides alimentaires d’environ un million de Californiens et modifier les prestations versées aux quelque trois millions de foyers bénéficiant de CalFresh. L’ampleur des conséquences dépendra de l’application des nouvelles règles et des mesures compensatoires.

Le rejet de la taxe ne supprime pas, en lui-même, une allocation ou une couverture médicale déjà acquise. Il signifie que les autorités californiennes ne disposeront pas des plusieurs dizaines de milliards de dollars supplémentaires que la mesure aurait pu rapporter.

Le financement proposé présentait toutefois une limite : il aurait été exceptionnel, et non annuel. Même une recette importante n’aurait donc pas suffi à garantir durablement le fonctionnement des dispositifs sociaux.

La campagne avait déjà suscité une mobilisation financière considérable, évoquée dans un précédent article de Social Mag. Après la défaite électorale, le syndicat promoteur a évoqué une nouvelle tentative en 2028 si les autorités ne trouvent pas d’autres moyens de financer la santé. D’ici là, Medi-Cal et CalFresh resteront confrontés aux changements budgétaires et aux nouvelles conditions d’accès déjà décidés.