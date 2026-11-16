Ils avaient repéré la randonnée sur TikTok, quatre jeunes ont été secourus de nuit en Savoie

L’idée de la sortie leur était venue en regardant TikTok. Samedi 14 novembre, quatre jeunes sont partis de Paris pour rejoindre le refuge des Évettes, au-dessus de Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Leur randonnée s’est arrêtée en chemin. Dans la nuit de samedi à dimanche, les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Modane sont intervenus pour leur porter secours, rapporte Le Dauphiné libéré.

Les quatre marcheurs, peu expérimentés, avaient des baskets aux pieds. Ils se sont retrouvés dans la neige, à plus de 2 000 mètres d’altitude, sur le tronçon qui relie le hameau de l’Écot au refuge. Tous les quatre sont sortis indemnes de cette nuit en montagne.

Deux points de départ pour le même refuge

Une heure de marche sépare déjà les deux estimations données aux visiteurs. Sur sa fiche d’accès aux Évettes, la Fédération française des clubs alpins et de montagne indique qu’il faut compter un peu moins de deux heures pour monter depuis l’Écot. Depuis Bonneval-sur-Arc, elle en annonce trois. La différence tient au point où l’on peut laisser sa voiture. La petite route qui dessert le hameau ferme en hiver.

Ces durées concernent la montée par l’accès habituel. Elles ne renseignent ni sur l’enneigement du jour ni sur le temps nécessaire à un groupe qui cherche son chemin à la nuit tombée. Une autre variante passe par les gorges de la Reculaz. Le refuge signale sur ce parcours un passage équipé de câbles et le déconseille les jours de pluie ainsi que le lendemain.

À destination, les conditions d’accueil changent aussi avec la saison. Le calendrier publié par le refuge fixe le prochain début du gardiennage au 26 février 2027. C’est donc la date de la sortie, autant que le lieu repéré sur un écran, qui détermine les services que les marcheurs trouveront à 2 594 mètres.