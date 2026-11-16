Au Canada, un indépendant sur trois déclare avoir une assurance privée pour les soins dentaires

Une enquête de Statistique Canada publiée le 12 novembre montre combien la protection des personnes qui travaillent à leur compte dépend aussi de leur foyer. En juillet 2026, 33,3 % déclaraient une assurance privée pour les soins dentaires et 22,9 % une assurance invalidité.

Quitter le salariat pour travailler à son compte change aussi la façon dont on s’assure. Au Canada, le régime d’un conjoint, d’un partenaire ou d’un autre membre de la famille donne accès à une complémentaire santé à 27,8 % des travailleuses indépendantes, contre 18,9 % de leurs homologues masculins. Ces chiffres, tirés de l’enquête de Statistique Canada sur les travailleurs autonomes, éclairent une dimension souvent peu visible du travail indépendant : à situation professionnelle comparable, la protection peut changer selon l’emploi qu’occupe un proche.

La famille compte dans l’accès à une complémentaire

En juillet, 39,4 % des personnes travaillant à leur compte déclaraient disposer d’une assurance maladie complémentaire privée. La proportion atteignait 44,8 % chez les femmes et 36,2 % chez les hommes. Selon l’institut, une grande partie de cet écart s’explique par l’accès plus fréquent des travailleuses au régime d’un membre de leur famille. La répartition des métiers joue aussi un rôle. Les indépendantes sont davantage représentées dans la santé et l’assistance sociale, où la couverture complémentaire est plus répandue que dans l’ensemble des activités.

La différence se retrouve pour le dentaire : 36,9 % des femmes et 31,2 % des hommes déclarent une couverture privée. Ces proportions décrivent la détention d’une assurance. Elles ne permettent pas de compter les personnes qui ont renoncé à consulter un dentiste, ni de connaître le montant qu’un ménage a finalement payé pour ses soins.

L’invalidité, un risque pour lequel moins d’un quart se disent assurés

Quand l’assurance porte sur l’invalidité, l’écart entre femmes et hommes disparaît presque. À peine 23 % des travailleurs à leur compte, dans chacun des deux groupes, déclarent une couverture. Parmi les salariés, 52,8 % disent avoir accès à un régime d’assurance invalidité par leur employeur. Les deux indicateurs portent sur des voies d’accès différentes, mais ils montrent ce que le passage à l’indépendance peut changer : il faut alors déterminer quelles garanties restent accessibles en dehors de l’emploi salarié.

Les résultats varient aussi selon les parcours migratoires. Parmi les indépendants immigrés, 17,3 % déclarent une assurance invalidité, contre 26,8 % de ceux qui sont nés au Canada. L’enquête établit l’écart sans en attribuer la cause à une caractéristique individuelle.

Le supplément à l’Enquête sur la population active a interrogé des personnes de 15 à 69 ans vivant dans les provinces canadiennes. Les chiffres concernent le système canadien de prestations privées. Ils attirent toutefois l’attention sur une question concrète pour quiconque envisage de travailler à son compte : parmi les protections dont bénéficie le foyer, lesquelles dépendent de son propre emploi, et lesquelles de celui d’un proche ?