Une date vient s’ajouter à un engagement salarial déjà négocié. Pedro Sánchez a annoncé lundi 16 novembre, dans son entretien avec Carlos Franganillo sur Telecinco, que le Conseil des ministres espagnol approuverait ce mardi la hausse des rémunérations des agents publics pour l’année prochaine.

Le taux prévu est de 4,5 % à partir du 1er janvier 2027, pour plus de trois millions d’agents. Il figure dans l’accord pluriannuel entre le gouvernement et les syndicats, rappelle Europa Press. L’information nouvelle de lundi soir porte sur le passage annoncé en Conseil des ministres, plutôt que sur la découverte d’un nouveau pourcentage.

À ce stade, l’annonce du président du gouvernement ne vaut pas confirmation de l’adoption du texte. Pour les agents concernés, la décision doit encore préciser et sécuriser les modalités de mise en œuvre. Le taux général ne permet pas non plus, à lui seul, de calculer l’évolution du salaire net individuel.

Les syndicats réclamaient un texte avant les élections

Plus tôt lundi, CCOO avait demandé que le gouvernement approuve sans attendre le décret-loi garantissant la hausse. Dans son communiqué du 16 novembre, le syndicat insiste sur le respect intégral des engagements pris pour la fonction publique. Il demande aussi de réduire la précarité structurelle et de renouveler des effectifs vieillissants.

Le calendrier compte à l’approche des élections générales espagnoles du 29 novembre. Les organisations syndicales souhaitaient que la revalorisation soit approuvée avant ce scrutin. L’annonce de Sánchez répond à cette attente de calendrier, tandis que les revendications sur les conditions d’emploi et les carrières restent plus larges.

Le chef du gouvernement a également annoncé pour la même réunion l’adoption d’une hausse du salaire minimum interprofessionnel de 5,3 %, à 1 286 euros brut par mois sur quatorze versements. Les deux mesures relèvent de mécanismes différents : l’une porte sur les rémunérations publiques, l’autre sur le minimum salarial.

Sánchez estime que ces deux décisions bénéficieraient ensemble à cinq millions de travailleurs. Ce total est celui qu’il avance et ne doit pas être confondu avec le seul nombre d’agents publics. Ces annonces concernent les rémunérations en Espagne ; elles n’entraînent aucune modification automatique des salaires de la fonction publique française.