Le montant autour duquel se joue la discussion est un seuil de pension brute mensuelle. Dans un entretien à La Repubblica publié le 16 novembre, Marco Osnato envisage d’étendre la revalorisation intégrale des retraites italiennes jusqu’à cinq fois le minimum. Cela porterait le seuil de 2 447 euros à un peu plus de 3 000 euros, rapporte l’agence ANSA.

Président de la commission des Finances de la Chambre des députés et responsable économique de Fratelli d’Italia, Osnato dit souhaiter travailler sur cette piste. Il évoque le passage de quatre à cinq fois le minimum, tout en le présentant comme un objectif à atteindre dans les négociations. Aucun versement supplémentaire n’est annoncé par cette déclaration.

Une indexation intégrale consiste à appliquer la totalité du taux de revalorisation retenu aux pensions entrant dans son périmètre. Le seuil détermine donc quelles retraites pourraient en bénéficier. Il ne suffit pas à connaître le gain individuel : celui-ci dépendrait aussi du taux finalement retenu et des modalités inscrites dans le texte.

Plusieurs projets de retraite se disputent les ressources

Cette ouverture intervient alors que les partis de la majorité italienne discutent des modifications au budget 2027. Forza Italia défend également des ajustements de l’indexation pour protéger les revenus des retraités. Dans son point sur les négociations du 16 novembre, ANSA décrit plusieurs scénarios, dont une revalorisation intégrale jusqu’à cinq ou six fois le minimum. Les alliés doivent encore s’accorder sur leur contenu et leur financement.

En parallèle, la Ligue souhaite défendre un dispositif de départ volontaire à 64 ans, avec un recalcul contributif de la pension. Elle entend désormais passer par un texte distinct. Ce chantier porte sur les conditions de départ ; la proposition d’Osnato concerne, elle, l’évolution du montant des pensions déjà versées.

Pour une personne percevant une retraite italienne, les éléments à attendre sont donc le périmètre définitif, le taux applicable et la date d’effet. Les discussions concernent le système italien : elles ne modifient pas les règles de revalorisation des pensions françaises.