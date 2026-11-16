Une petite capsule reliée à un fil pourrait éviter une première endoscopie à certains patients souffrant de reflux persistant. En Angleterre, un projet de recommandations publié le 16 novembre propose d’élargir le recours à deux tests par capsule-éponge, Cytosponge et EndoSign, pour repérer des modifications des cellules de l’œsophage.

La recommandation du NICE, l’organisme britannique chargé d’évaluer les soins et technologies de santé, reste soumise à consultation. Cancer Research UK, qui a financé des essais sur cette approche, explique qu’elle pourrait aider à rechercher et surveiller un œsophage de Barrett. Dans cette affection, les cellules de la partie basse de l’œsophage se modifient, avec un risque accru de cancer. La plupart des personnes concernées ne développent cependant pas de cancer.

Le principe ressemble peu à celui d’une caméra introduite dans le tube digestif. Le patient avale une capsule attachée à un fil. Son enveloppe se dissout dans l’estomac et libère une petite éponge. Lorsqu’un professionnel la retire doucement par le fil, elle recueille des cellules de la paroi de l’œsophage, ensuite envoyées au laboratoire.

La description technique du Cytosponge publiée antérieurement par le NICE précise qu’il s’agit d’un dispositif à usage unique. L’analyse des prélèvements cherche des anomalies cellulaires ; le test sert à orienter les investigations, et non à examiner directement toute la paroi comme le ferait une endoscopie.

Le projet concerne notamment les personnes ayant un reflux gastro-œsophagien persistant et d’autres facteurs de risque. Il prévoit également une possibilité de surveillance pour des patients déjà suivis pour un œsophage de Barrett. Les tests ne nécessitent pas de sédation et peuvent être réalisés dans des structures de soins de proximité, selon les recommandations rapportées par l’association Heartburn Cancer UK, qui a contribué à l’évaluation.

Une anomalie repérée peut toujours conduire à une endoscopie complémentaire. La proposition ne remplace pas non plus une orientation urgente lorsqu’un cancer est suspecté. Elle vise à réserver les examens plus lourds aux personnes qui en ont besoin tout en facilitant l’accès à une première investigation adaptée.

La consultation doit se terminer le 7 décembre 2026 ; les recommandations définitives sont attendues en février 2027. Des pilotes existent déjà au Royaume-Uni, mais le projet ne signifie pas que tout patient anglais peut immédiatement demander le test partout. Il ne constitue pas davantage une annonce de déploiement dans le système de santé français.