À Carquefou, les familles utilisant les cars scolaires doivent vérifier le numéro exact de leur circuit pour ce mardi 17 novembre 2026. Dans son avis consacré au mouvement social dans la fonction publique, Naolib annonce dix circuits non assurés dans la commune. Deux autres circulent pour les élèves du secondaire, sans desservir les écoles primaires.

Cette distinction compte pour les familles : un circuit indiqué comme maintenu peut donc ne pas transporter leur enfant si celui-ci est scolarisé dans le primaire. L’avis ne décrit pas une interruption générale de tous les transports de Carquefou ; il énumère les services scolaires concernés par la journée de grève.

Les numéros de circuits à vérifier

Les six références 501EJOA0900, 502EJOA0900, 503EJOA0900, 504EJOA0900, 505EJOA0900 et 506EJOA0900 figurent dans la liste des circuits non assurés. Quatre autres sont également supprimés : 501EJOR1645, 502EJOR1645, 503EJOR1645 et 504EJOR1645.

Pour les circuits mixtes 505MJOR1645 et 506MJOR1700, Naolib annonce en revanche un maintien pour les secondaires. Les écoles primaires ne sont pas desservies. Le numéro complet permet de distinguer ces services des circuits supprimés portant des références proches.

Les perturbations annoncées ne se limitent pas à Carquefou. À Couëron, cinq circuits sont non assurés : 401EA0845, 402EA0845, 403EA0845, 404EA0845 et 406EJOR1630. Trois circuits mixtes restent en service avec des écoles non desservies : celles de Saint-Symphorien pour le 401MJOR1630, Rose-Orain et Louise-Michel pour le 405MJOR1630, Anne-Frank et Léon-Blum pour le 407MJOR1630.

À Couëron toujours, les écoles Charlotte-Divet et Marcel-Gouzil ne sont pas desservies. Les cars passant par leur plateforme d’échange conservent toutefois ce passage pour les collégiens de Paul-Langevin et Sainte-Philomène, avec un horaire de départ inchangé selon Naolib. À Nantes, les circuits 535EA0845 et 536EJOR1600 sont également annoncés comme non assurés.

La liste publiée concerne la journée du 17 novembre. Pour préparer le trajet, le repère utile reste la référence figurant sur le circuit habituel, à confronter à l’avis officiel et à ses éventuelles mises à jour avant de se rendre à l’arrêt.