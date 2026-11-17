Le Black Friday PlayStation ne se limite plus aux jeux téléchargés. Depuis le 16 novembre, Sony met aussi en avant des réductions sur une sélection d’accessoires. Pour les familles qui envisagent une seconde manette ou un casque avant Noël, les montants affichés méritent d’être comparés produit par produit.

Dans son annonce mise à jour le 16 novembre, Sony indique notamment 20 euros de réduction sur une sélection de manettes DualSense, 30 euros sur la DualSense Edge, 40 euros sur le casque PULSE Elite et 30 euros sur les écouteurs PULSE Explore. Le PlayStation VR2 bénéficie, lui, d’une baisse annoncée de 100 euros.

Ces sommes ne correspondent pas à une réduction uniforme sur toute la gamme. Les éditions, les références exclues et la disponibilité doivent être vérifiées avant l’achat. Sony précise aussi que les offres peuvent varier selon le pays et le revendeur.

Des prix concrets, et un avantage réservé aux abonnés

La boutique officielle française affiche ainsi le PlayStation VR2 à 349,99 euros, contre un prix initial indiqué de 449,99 euros. Le PULSE Elite est présenté à 109,99 euros au lieu de 149,99 euros, et les PULSE Explore à 139,99 euros contre 169,99 euros.

Pour les manettes, plusieurs éditions limitées de DualSense sont proposées à 64,99 euros, contre 84,99 euros affichés initialement. La DualSense Edge apparaît à 189,99 euros, au lieu de 219,99 euros. Ce sont les prix relevés sur le site de Sony le 17 novembre, qui peuvent évoluer avec l’opération et les stocks.

Un autre avantage concerne les abonnés PlayStation Plus. En France, comme dans plusieurs autres pays européens, Sony annonce une réduction supplémentaire de 5 % sur les accessoires éligibles commandés directement auprès de PlayStation. Cet avantage est lié au statut d’abonné et au canal d’achat : il ne faut donc pas le supposer applicable chez tous les distributeurs.

La page française du Black Friday PlayStation présente une campagne allant jusqu’au 30 novembre, avec des périodes susceptibles de différer selon les produits. Le prix et les conditions de la référence choisie restent ceux à vérifier au moment de la commande.