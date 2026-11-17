Action Praticiens Hôpital soutient la mobilisation du 17 novembre 2026 et réclame l’ouverture rapide de négociations sur les rémunérations. Dans un communiqué publié le 16 novembre, l’organisation associe le gel du point d’indice à une série de demandes sur les carrières et le décompte du travail effectué à l’hôpital.

Le syndicat demande une revalorisation des rémunérations tenant compte de l’évolution du coût de la vie, mais aussi le respect des passages d’un échelon à l’autre. Il distingue lui-même les décisions qu’il conteste des recommandations qui ne sont pas reprises à ce stade. Ses inquiétudes sur les avancements ne doivent donc pas être présentées comme une suppression déjà appliquée.

La rémunération des gardes et le décompte des heures

La revendication porte également sur la mesure du travail réel. APH demande un décompte plus juste du temps de jour et de la permanence des soins. Il souhaite que les équipes qui le veulent puissent accéder à un décompte en heures, sous le dispositif appelé « Temps Médical Continu ».

Le temps de travail additionnel fait partie des points de négociation réclamés. L’organisation propose une rémunération de ce travail supérieure de 25 à 50 % aux émoluments mensuels de référence. Ce pourcentage correspond à une demande syndicale ; il ne constitue pas une hausse accordée aux praticiens.

APH revendique aussi une revalorisation des primes et indemnités, ainsi qu’une prise en compte des difficultés d’ancienneté dans les grilles. Pour les médecins concernés, le salaire ne se résume donc pas au seul point d’indice : progression de carrière, gardes et compléments de rémunération entrent dans le débat.

Le Syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière appelle lui aussi les internes, médecins, pharmaciens et odontologues à rejoindre la grève et la mobilisation. Son appel porte plus largement sur les moyens des services publics et de l’hôpital.

Ces prises de position ne permettent pas de chiffrer le nombre de grévistes ni d’annoncer la fermeture d’un service particulier. L’information sur un rendez-vous ou une prise en charge relève de l’établissement concerné. Sur le plan social, APH attend désormais des discussions rapides avec la ministre sur ses propositions.