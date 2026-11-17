La Commission européenne a approuvé le 16 novembre 2026 le projet de prise de contrôle de Commerzbank par UniCredit. Pour les salariés des deux banques présentes en Allemagne, la principale question reste l’emploi : le groupe italien a évoqué une réorganisation impliquant plusieurs milliers de postes, contestée par les syndicats.

Le feu vert de Bruxelles rapproche l’opération bancaire de son dénouement, mais les salariés suivent un autre calendrier. La Commission a vérifié que le rapprochement ne menacerait pas la concurrence sur les marchés bancaires examinés. Les éventuels changements d’effectifs dépendront ensuite des décisions d’organisation du futur groupe et du dialogue avec les représentants du personnel.

Les inquiétudes ont une base chiffrée. Selon la Tagesschau du 16 novembre, le plan défendu par le patron d’UniCredit, Andrea Orcel, prévoit de supprimer environ 7 000 postes dans le cadre de la transformation de Commerzbank. Le nombre correspond à une ambition de restructuration, et non à des licenciements déjà notifiés.

Un projet de réduction des effectifs qui dépend du rapprochement

La place de Commerzbank dans la nouvelle organisation est au cœur des préoccupations sociales. UniCredit exploite déjà une grande banque allemande, HypoVereinsbank (HVB). Le projet pourrait conduire à rapprocher deux réseaux présents dans les mêmes marchés, avec des fonctions administratives, informatiques et commerciales susceptibles d’être réorganisées.

Les chiffres doivent être replacés dans les scénarios présentés au cours de l’offre. Dans leur avis motivé du 18 mai 2026 (section V.3.9, page 98), les organes de Commerzbank relèvent que les présentations d’UniCredit prévoient une réduction d’environ 5 000 équivalents temps plein si la banque demeure autonome, et 2 000 équivalents temps plein supplémentaires en cas de rapprochement avec HVB. L’hypothèse d’une intégration plus poussée porte ainsi le total à environ 7 000 équivalents temps plein, sans qu’il s’agisse de suppressions déjà engagées au lendemain de l’autorisation européenne.

Les dirigeants de Commerzbank jugent cette estimation insuffisante. Dans le même avis de mai, ils évaluent les réductions qu’ils estiment nécessaires pour atteindre les économies promises à environ 7 000 postes dans le scénario autonome, et entre 10 000 et 11 000 dans celui d’une fusion avec HVB. Il s’agit de leurs propres projections, différentes des objectifs affichés dans la présentation d’UniCredit.

Le choix de conserver deux organisations ou de les rapprocher modifierait les postes et métiers concernés. Les fonctions qui existent dans chacune des banques peuvent être examinées en priorité lors d’une réorganisation, mais aucun calendrier individuel de départ ne peut être déduit de l’annonce de Bruxelles. Pour les salariés, les questions décisives concerneront l’identification des services touchés, les mesures d’accompagnement et les procédures de représentation du personnel.

La décision du 16 novembre arrive alors que le contrôle capitalistique de Commerzbank n’est pas encore achevé. UniCredit indique elle-même qu’il lui reste une autorisation réglementaire à obtenir. L’exercice du contrôle et la mise en œuvre de décisions de gestion doivent donc encore suivre plusieurs étapes.

Le syndicat ver.di redoute des répercussions dans les deux banques

Le syndicat allemand ver.di a pris position contre l’offre de prise de contrôle dès le 16 mars 2026. Dans son communiqué de réaction, il dénonçait le risque de coupes sévères et insistait sur les emplois allemands aussi bien chez Commerzbank que chez HypoVereinsbank. Sa critique ne concerne donc pas uniquement les salariés de la banque visée par l’offre, mais aussi ceux de la filiale allemande de l’acquéreur.

La crainte est compréhensible dans un secteur où les rapprochements peuvent conduire à mutualiser des activités. Pour les équipes de siège, de traitement des opérations ou de support informatique, l’organisation retenue après une prise de contrôle est souvent plus déterminante que le simple changement de propriétaire. Les représentants du personnel cherchent à connaître la répartition des activités, l’avenir des sites et les garanties accordées aux salariés.

Le gouvernement allemand s’est également saisi de la question. D’après la presse allemande, le ministre des Finances Lars Klingbeil souhaite éviter autant que possible les licenciements économiques. Berlin défend en parallèle le siège de Commerzbank à Francfort et le maintien de son activité de financement des PME. Ces objectifs figurent dans les échanges politiques avec UniCredit, sans constituer encore un accord social ou une garantie opposable à chaque salarié.

Commerzbank conduit déjà sa propre transformation sociale

Commerzbank mène déjà une transformation de ses propres effectifs, indépendante de la réorganisation projetée par UniCredit. Dans sa publication de résultats du 5 novembre 2026, la banque indique qu’environ 1 800 salariés ont conclu un accord individuel de transition. Plus de 1 100 autres ont accepté une offre de retraite progressive volontaire, tandis que des départs naturels et à la retraite contribuent aussi à la transformation des effectifs.

Ces données décrivent l’avancement d’un programme propre à Commerzbank, déjà négocié avec les représentants des salariés. Elles ne sont pas un décompte de licenciements liés à la prise de contrôle annoncée par UniCredit. Additionner les 1 800 accords, les 1 100 adhésions à la retraite progressive et les 7 000 postes envisagés par le repreneur donnerait une image trompeuse de la situation.

Commerzbank affiche par ailleurs des résultats financiers solides : lors de la même publication, elle a fait état de ses meilleurs résultats sur neuf mois. Sa directrice générale Bettina Orlopp a affirmé que les deux banques pourraient créer de la valeur ensemble en s’appuyant sur leurs atouts. Ce positionnement de la direction intervient parallèlement aux inquiétudes exprimées par le syndicat.

Pour les salariés, l’étape à surveiller reste désormais la prise de contrôle effective puis la présentation de l’organisation retenue. Andrea Orcel envisage, selon la Tagesschau, de demander une assemblée générale extraordinaire au premier trimestre 2027 afin d’influer sur la composition du conseil de surveillance. C’est après ces décisions de gouvernance que la question des postes pourrait entrer dans une phase plus opérationnelle.