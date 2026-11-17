Au port de Porto Torres, un touriste français a été contrôlé avec douze bouteilles remplies de sable sarde. Sur l’île, les autorités tentent aussi de changer les habitudes des visiteurs : information dans les lieux de passage, campagnes de sensibilisation et initiatives auxquelles chacun peut participer.

Un souvenir par plage, soigneusement conservé dans une bouteille. Le coffre d’un Français de 74 ans contenait environ dix kilos de sable répartis dans douze récipients, chacun portant le nom de son lieu de provenance. À Porto Torres, alors que l’homme s’apprêtait à embarquer pour Barcelone, les douaniers italiens et le personnel de surveillance portuaire ont saisi le chargement. L’agence ANSA a relaté le contrôle le 13 novembre 2026.

SocialMag avait déjà raconté, en août 2019, la saisie de 40 kilos de sable dans la voiture d’un couple français. Le geste est interdit par la loi régionale sarde de 2017. Il expose son auteur à une sanction administrative de 500 à 3 000 euros, sans que le montant éventuellement fixé dans ce dossier ait été annoncé. Les bouteilles sont restées sous la garde des douanes, qui prévoient d’organiser le retour du sable sur les plages d’origine. Le voyageur n’est pourtant pas le seul public auquel s’adresse la politique sarde : habitants, familles en vacances et professionnels du tourisme sont invités à adopter des pratiques communes.

Des messages jusque dans les ports, les aéroports et les hébergements

Pour toucher des personnes qui ne connaissent pas forcément les règles locales, les autorités ont choisi de ne pas miser uniquement sur les contrôles. Dès juillet 2024, le Corps forestier de Sardaigne annonçait une campagne destinée aux visiteurs. Les messages, diffusés dans plusieurs langues, devaient être affichés dans les ports et les aéroports, puis relayés dans les établissements balnéaires et les hébergements des communes côtières.

Cette information de proximité répond à une situation familière des vacances : on découvre un territoire, mais on n’en connaît pas nécessairement les règles d’usage. La campagne réunit plusieurs gestes très concrets, du sable qu’on laisse au sol aux déchets qu’on rapporte, en passant par les dunes qu’il faut éviter de piétiner. Les agents forestiers ont associé les professionnels du tourisme à la diffusion de ces consignes, au contact direct des visiteurs.

La Région a renouvelé son message le 14 juillet 2026, avec quatre règles simples pour protéger les plages. Elles concernent le prélèvement de sable, de pierres et de coquillages, l’accès aux dunes, l’abandon de déchets et le camping hors des zones autorisées. Un film de sensibilisation réalisé par Riccardo Milani accompagne l’opération. L’objectif est de parler aussi bien aux habitants qu’aux personnes de passage, avant que le souvenir de vacances ne devienne une infraction.

Photographier une plage pour contribuer à sa préservation

Un autre projet régional propose un geste différent aux amateurs de paysages. Depuis août 2026, l’initiative participative « Click for Sinis » invite résidents et visiteurs à photographier la plage de San Giovanni di Sinis depuis un point de vue matérialisé. Les images peuvent être transmises à l’aide d’une application web accessible par code QR.

Les photographies ainsi collectées servent au suivi de l’évolution du littoral dans le cadre du projet européen DesirMED, avec l’aire marine protégée de la péninsule du Sinis et de l’île de Mal di Ventre. La photographie devient un moyen accessible de participer à l’observation d’une plage tout en profitant de son paysage. Les habitants et les visiteurs peuvent suivre la même consigne de prise de vue.

Pour une famille, prendre une photo, noter un lieu ou raconter une promenade reste une façon de conserver un souvenir sans prélever un élément naturel. Dans le cas du sable saisi à Porto Torres, les étiquettes des douze bouteilles indiquaient déjà l’intérêt du voyageur pour les différentes plages visitées. Les autorités entendent désormais remettre ce matériau à sa place, plutôt que le laisser rejoindre une collection privée.

Des plages protégées, mais toujours ouvertes au public

La protection du littoral s’inscrit aussi dans une question plus large : comment préserver les plages tout en permettant aux habitants et aux voyageurs d’en profiter ? Dans son ordonnance balnéaire du 17 juin 2026, la Région met ensemble la préservation des côtes, l’accès public à la mer et l’accessibilité pour les personnes handicapées. Elle rappelle que les plages doivent rester un bien commun.

Cette ambition prend une forme concrète dans le programme « L’Isola che accoglie ». Selon le bilan régional publié le 27 octobre 2026, plusieurs communes, dont Alghero et Orosei, ont installé des passerelles, proposé des équipements de baignade adaptés et organisé une assistance sur certaines plages. À Alghero, treize personnes ont participé au service dans le cadre d’un parcours de formation et d’insertion, accompagnées par des encadrants et des bénévoles.

Les équipements adaptés permettent à davantage de personnes de rejoindre la mer, tandis que les consignes de protection s’appliquent à ceux qui fréquentent les plages. À Porto Torres, les dix kilos de sable ont été confisqués ; le projet de restitution vise à les rendre aux lieux dont ils proviennent.