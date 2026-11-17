Free Mobile va cesser d’exister en tant qu’entité juridique le 1ᵉʳ décembre 2026. L’opérateur de téléphonie mobile va fusionner avec Free, qui gère les abonnements Internet à domicile via la Freebox. À cette date, les deux entreprises ne formeront plus qu’une seule société, sous le nom unique de Free, selon La Voix du Nord.

Cette réorganisation interne au groupe Iliad met fin à une séparation ancienne. Free a été créée en 1999 pour les abonnements Internet, Free Mobile en 2007, avant de lancer ses propres forfaits téléphoniques en 2012. Les deux sociétés fonctionnaient jusque-là comme des structures distinctes, bien que détenues par le même groupe. À partir de décembre 2026, une seule entité gérera à la fois les lignes mobiles et les offres Internet.

Rien ne change pour les factures ni les forfaits

Pour les millions d’abonnés concernés, la fusion ne devrait avoir aucune conséquence concrète. Les forfaits, les tarifs, les conditions contractuelles et les moyens de paiement restent identiques, tout comme les contrats Free Flex, qui permettent de louer un smartphone avec option d’achat. Les lignes continueront à fonctionner normalement et les abonnés recevront leurs factures comme avant.

Aucune démarche n’est demandée aux clients : la bascule administrative s’opère automatiquement. Free a d’ailleurs adressé un message à ses abonnés avec leur facture pour les informer et les rassurer sur l’opération, un message repéré par le site Univers Freebox. « Pour vous, rien ne change ! Vous n’avez rien à faire : tout se fait automatiquement », peut-on y lire.

Derrière cette apparente transparence se cache tout de même un transfert technique : les données personnelles des abonnés vont passer de Free Mobile vers Free. Sont concernés l’identité, les coordonnées, les informations de facturation et l’historique de consommation. L’opérateur assure que cette opération respectera ses engagements en matière de confidentialité et de sécurité.

Free met en garde contre les faux messages

Cette période de transition est aussi propice aux tentatives d’escroquerie. Free prévient ses abonnés qu’il ne demandera jamais de coordonnées bancaires par SMS ou par e-mail, et invite ses clients à supprimer tout message suspect sans cliquer sur les liens qu’il pourrait contenir.

Le risque identifié par l’opérateur est lié à cette fusion : des escrocs pourraient être tentés d’envoyer de faux SMS ou de faux e-mails pour s’emparer des données des clients. En cas de doute, la consigne reste simple, ne pas tenir compte du message et le supprimer.