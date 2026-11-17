Nona, professeure spécialisée en intelligence artificielle, affirme dans une publication remarquée sur le réseau social X qu’à chaque fois qu’on rejette un appel, on confirme que son numéro est actif, et que c’est pour cette raison que les appels continuent, relaye L’Internaute.

Selon elle, raccrocher un numéro inconnu n’a rien d’un geste anodin : il envoie un signal au système qui gère l’appel, confirmant qu’un téléphone allumé se trouve bien derrière la ligne, et qu’une personne a réagi.

La recommandation qui en découle surprend par sa simplicité. Plutôt que d’appuyer sur le bouton rouge, Nona conseille de laisser sonner dans le vide. « Laissez sonner dans le vide », insiste-t-elle. Sans réponse, le système finit par interpréter la situation comme l’absence d’une personne disponible à ce moment-là, et cesse peu à peu de solliciter la ligne.

HAS ESTADO BLOQUEANDO LAS LLAMADAS SPAM MAL TODO ESTE TIEMPO. Cada vez que rechazas una llamada, confirmas que tu número está activo.

Las llamadas se multiplican. Esto es lo que sí funciona de verdad: — Nona (@Nona_xai) January 9, 2026

Un score de réactivité attribué à chaque numéro

Derrière ce conseil se cache le fonctionnement des centres d’appels automatisés, qui testent des milliers de lignes téléphoniques par minute. Leur objectif premier n’est pas de convaincre l’interlocuteur mais simplement de vérifier si quelqu’un répond. Chaque tentative est enregistrée selon plusieurs critères : appel qui sonne jusqu’au bout, occupation, rejet immédiat, décroché, durée de la conversation, touches pressées par la personne appelée.

Ces données nourrissent des modèles d’intelligence artificielle appliqués au démarchage, qui attribuent un véritable score de réactivité à chaque ligne. Plus un numéro interagit, plus il remonte dans la liste des prochains appels à passer, notamment quand les campagnes s’appuient sur des bases de données achetées ou revendues.

D’après Nona, rejeter l’appel, rappeler un numéro inconnu ou interagir avec un robot apporte une information précieuse aux centres d’appels : le téléphone est utilisé, quelqu’un surveille l’écran, la personne est prête à interagir. Sa formule tient en trois mots : « moins c’est plus ».

Ne jamais répondre, ne jamais rappeler

La liste de gestes à proscrire est courte mais stricte. Nona résume sur X qu’il ne faut jamais :

répondre aux appels inconnus, appuyer sur les boutons, même pour se désabonner, rappeler,

précisant que chaque interaction apprend à l’IA des centres d’appels que la personne visée reste une cible active.

Elle recommande aussi de ne jamais négocier avec une voix robotisée, et rappelle que le numéro circule souvent parce qu’il a été confié à un service en ligne avant d’être revendu dans des listes commerciales. Les résultats annoncés, selon elle, se mesurent rapidement : une baisse de 40 à 50 % des appels indésirables dès la première semaine d’application de ces règles, une disparition quasi complète des appels inconnus la semaine suivante, et un silence total garanti au bout de trois mois, même si un ou deux appels isolés peuvent encore survenir à la quatrième semaine.

En complément de cette discipline, des réglages existent sur les smartphones. Sur iPhone, les options Silencier les appelants inconnus ou Filtrer les correspondants inconnus, accessibles dans les menus du téléphone, permettent d’envoyer directement les numéros inconnus vers la messagerie. Sur Android, les menus Identification de l’appelant et Protection contre le spam jouent un rôle similaire.

Des applications spécialisées peuvent prendre le relais : Orange Téléphone, Truecaller, Hiya ou RoboKiller filtrent automatiquement une grande partie des appels indésirables, une aide utile pour les personnes très sollicitées ou les plus vulnérables face au démarchage.

En France, le cadre légal a changé entre-temps. La loi du 30 juin 2025 est entrée en vigueur le 11 août 2026, basculant le démarchage téléphonique vers un régime de consentement préalable : un professionnel ne peut désormais plus appeler à des fins commerciales sans accord explicite de la personne.

Le même jour, le fichier Bloctel, qui servait jusque-là à signaler son refus d’être démarché, a été supprimé, l’absence de consentement suffisant désormais à encadrer la pratique.

Les sanctions prévues peuvent atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une entreprise qui ne respecte pas ces règles. Cette loi encadre toutefois surtout les acteurs déclarés : elle ne bloque ni les arnaques internationales ni les usurpations de numéro.

Pour signaler les pratiques abusives, Service-Public.fr renvoie vers la plateforme SignalConso, le transfert des SMS ou appels suspects au 33 700, ou encore une plainte auprès de la CNIL lorsque des données personnelles sont utilisées sans droit.