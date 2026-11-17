Une naissance peut bouleverser un budget avant même que l’enfant arrive. Le gouvernement veut permettre aux salariés de mobiliser plus tôt leur épargne salariale à cette occasion, dès le premier enfant. Pour l’instant, il s’agit d’un engagement à travailler sur les règles : aucun nouveau droit au déblocage ne découle de la seule annonce ministérielle.

Lors de la séance du 16 novembre à l’Assemblée nationale, le ministre Serge Papin a évoqué deux nouveaux cas pérennes, liés à la naissance du premier enfant et à une affection grave d’un enfant à charge. Il partage l’objectif de ces mesures, mais considère qu’elles doivent relever du décret plutôt que de la loi.

Avec Jean-Pierre Farandou, il propose donc de préparer leur mise en œuvre après consultation des partenaires sociaux. Le ministre a évoqué la possibilité d’engager ce travail dès le mois prochain. Ce calendrier de discussion ne constitue pas une date garantie d’entrée en vigueur.

La règle actuelle reste celle du troisième enfant

Pour le plan d’épargne d’entreprise, ou PEE, les sommes sont normalement indisponibles pendant cinq ans à compter de chaque versement. Des événements permettent toutefois une sortie anticipée. La fiche officielle de Service Public, vérifiée le 12 octobre 2026, mentionne notamment la naissance ou l’adoption d’un troisième enfant.

Passer au premier enfant élargirait donc ce motif familial aux parents qui commencent à constituer leur famille. Le mécanisme permettrait de récupérer des sommes déjà épargnées : il ne créerait pas une nouvelle prime versée par l’employeur.

D’autres événements ouvrent déjà une possibilité de déblocage du PEE, comme le mariage, la conclusion d’un Pacs ou certaines situations d’invalidité. Chaque motif possède ses conditions ; les règles des plans destinés à la retraite sont également distinctes.

Pour une naissance relevant du dispositif actuel, la demande doit être adressée à l’organisme gestionnaire dans les six mois suivant l’événement, avec les justificatifs nécessaires. Les nouvelles situations annoncées par le gouvernement devront, elles, attendre un texte applicable précisant leurs conditions.