Le numéro de lot est le premier élément à vérifier. Le ministère italien de la Santé a diffusé le 16 novembre un rappel concernant du saumon écossais fumé commercialisé par La Nef. Les sachets visés pèsent 100 grammes et portent le lot 170794, avec une date limite au 18 novembre 2026.

Le document officiel de rappel porte, lui, la date du 13 novembre. Sa diffusion sur le portail italien a été rapportée le 16 novembre par Il Fatto Alimentare. L’alerte arrive donc alors que le produit peut encore se trouver dans les réfrigérateurs, à deux jours de l’échéance inscrite sur l’emballage.

Le motif est une présence possible de la bactérie Listeria monocytogenes. L’avis est préventif : il demande de ne pas manger le produit concerné et de le rapporter au point de vente. Il ne présente pas un bilan de personnes malades.

La fiche identifie le fabricant Norvelita UAB, installé en Lituanie, ainsi que la marque d’identification de l’établissement LT 72-01 EB. Ces références permettent de distinguer le produit visé d’autres saumons fumés. Le rappel porte sur ce lot précis, pas sur l’ensemble des produits vendus par La Nef.

Une alerte italienne à lire avec ses références

Cette information concerne notamment les consommateurs ayant acheté ce produit en Italie, y compris à l’occasion d’un séjour. Le document consulté ne permet pas d’établir une distribution dans les magasins français. Il ne faut donc pas le présenter comme un rappel national en France.

Pour reconnaître le sachet, le nom commercial ne suffit pas : poids, numéro de lot et date doivent être comparés aux indications de l’avis. La consigne de non-consommation s’applique au produit rappelé même si sa date limite n’est pas encore dépassée.

À titre de contexte sanitaire, Santé publique France rappelle que les poissons fumés font partie des aliments à risque pour les personnes fragiles. L’agence recommande de consulter sans délai un médecin en cas de fièvre ou de maux de tête dans les deux mois suivant la consommation d’un aliment contaminé, en lui signalant cette consommation. Pour le lot italien concerné, l’instruction immédiate reste le retour au point de vente.