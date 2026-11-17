Le revenu réel des ménages par habitant a reculé de 0,6 % en France au deuxième trimestre 2026, d’après l’OCDE. Derrière ce chiffre se trouvent plusieurs mouvements : des revenus nominaux en hausse, une inflation plus rapide et des prélèvements qui pèsent sur le montant disponible.

Une augmentation de salaire ou de prestation ne se traduit pas automatiquement par une hausse du pouvoir d’achat. La dernière publication de l’OCDE, datée du 16 novembre, en donne une illustration pour la France. Le revenu réel des ménages par habitant a reculé de 0,6 % au deuxième trimestre 2026, après −0,2 % au premier. Le mouvement est plus marqué que la baisse moyenne de 0,1 % observée dans l’OCDE.

Le revenu réel disponible réunit plusieurs sources : rémunérations, prestations sociales, revenus du patrimoine et autres ressources, puis tient compte des prélèvements et de l’évolution des prix. Il donne une vue d’ensemble de la capacité économique des foyers. Pour les salariés, les retraités, les familles ou les allocataires, le résultat dépend toutefois de la composition de leurs ressources et de leurs dépenses.

Des prestations et des salaires en progression, mais des prix plus rapides

L’Insee a détaillé le mécanisme français dans sa publication du 28 août sur le deuxième trimestre. En euros courants, le revenu disponible brut des ménages a augmenté de 0,5 %. La masse salariale reçue par les foyers progressait de 0,3 %, et les prestations sociales de 0,4 %. Les impôts et cotisations augmentaient de 0,9 %.

Dans le même temps, le prix de la consommation des ménages s’accélérait de 1,0 %, contre 0,6 % au trimestre précédent. Le revenu disponible avait donc beau croître en valeur, les dépenses coûtaient davantage. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut diminuait sur le trimestre. L’inflation agit ainsi sur l’ensemble du budget, y compris lorsque la fiche de paie ou le montant de certaines allocations augmente.

Les prestations sociales ne progressent pas toutes de manière uniforme et les prélèvements ne se répartissent pas de façon identique entre les foyers. Les comptes nationaux additionnent leurs effets à l’échelle du pays. Une famille avec enfants, une personne seule, un salarié sans enfant et un retraité n’ont pas la même structure de revenus. Le chiffre de −0,6 % est une moyenne nationale par habitant, pas une baisse identique sur chaque compte bancaire.

Les comparaisons européennes montrent le rôle des transferts sociaux

Les données de l’OCDE permettent d’observer ce qui peut faire varier le revenu disponible d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 1,0 % au deuxième trimestre, après une baisse de 0,8 % au premier. L’organisation relie cette reprise à une augmentation des prestations sociales nettes et à une diminution des impôts sur le revenu et le patrimoine.

Au Canada, la hausse atteint 1,5 %. L’OCDE cite l’augmentation de la rémunération des salariés et des prestations sociales nettes, dont un versement public exceptionnel destiné à soutenir les ménages face aux prix des produits essentiels. L’évolution britannique fait ressortir le poids des prestations et des prélèvements dans le revenu disponible des foyers.

À l’échelle européenne, Eurostat a calculé une progression de 0,1 % du revenu réel par habitant dans l’Union au deuxième trimestre 2026. L’institut attribue principalement cette légère hausse, pour l’Union dans son ensemble, aux rémunérations des salariés et aux prestations sociales autres que les transferts en nature. Il identifie en sens inverse une contribution négative des impôts courants et des cotisations sociales nettes.

La moyenne européenne masque des variations importantes. L’OCDE mesure +2,5 % en Pologne, +0,3 % en Espagne et +0,1 % en Allemagne, contre −1,2 % en Belgique et −2,0 % en Finlande. Pour un ménage, les effets concrets dépendent de la rémunération reçue, des droits sociaux, de la fiscalité et surtout des prix auxquels il doit faire face.

Une épargne qui diminue en proportion du revenu

Les ménages français ont également modifié la répartition de leurs ressources entre dépenses et épargne. Dans les données actualisées de l’Insee au 30 octobre, le taux d’épargne passe de 17,9 % au premier trimestre à 17,4 % au deuxième. Les dépenses de consommation, elles, augmentent de 0,2 % en volume au deuxième trimestre, puis de 0,4 % au troisième.

Ces chiffres peuvent coexister avec une baisse du revenu réel. Les foyers peuvent utiliser une part plus élevée de leurs ressources pour maintenir certaines dépenses, quitte à réduire ce qui reste à mettre de côté. À l’échelle nationale, la consommation a donc continué de progresser malgré la pression sur le revenu disponible et la baisse de la part épargnée.

L’Insee emploie également une mesure du pouvoir d’achat par unité de consommation, qui prend en compte la taille et la composition des foyers. Après révision, elle baisse de 0,5 % au deuxième trimestre. L’indicateur de l’OCDE repose sur un calcul par habitant et affiche −0,6 % : les deux résultats ne sont pas strictement identiques, mais convergent vers le constat d’une perte de ressources en termes réels.

Pour les actifs comme pour les bénéficiaires de prestations, le prochain jalon sera la publication des résultats détaillés du troisième trimestre par l’Insee, prévue le 27 novembre 2026. Les données du premier semestre rappellent déjà combien le niveau de vie dépend de plusieurs mécanismes simultanés : la progression des revenus, les transferts sociaux, la fiscalité et les prix.