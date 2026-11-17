Le fabricant de puces AMD a finalisé le rachat pour environ 8,2 milliards de dollars du laboratoire d’intelligence artificielle World Labs. Au-delà du montant, l’opération rapproche chercheurs, ingénieurs et créateurs d’outils capables de fabriquer des environnements virtuels, tandis que les professionnels de l’image et du jeu vidéo expérimentent de nouvelles façons de travailler.

Fei-Fei Li rejoint AMD comme vice-présidente exécutive et directrice scientifique. La chercheuse, connue pour ses travaux sur la vision par ordinateur, était l’une des fondatrices de World Labs, une entreprise lancée publiquement en septembre 2024. Le rachat a été conclu le 13 novembre 2026, puis officialisé le 16 novembre.

World Labs conçoit des modèles d’IA capables de générer et de manipuler des espaces en trois dimensions. Pour AMD, l’intérêt est de rapprocher les équipes qui créent ces modèles de celles qui conçoivent les processeurs et les logiciels destinés à les faire fonctionner. Pour les travailleurs de la création numérique, les produits déjà commercialisés par World Labs montrent comment certaines étapes de production peuvent être réorganisées.

Les équipes de recherche poursuivent leurs travaux chez AMD

World Labs a été fondée par Fei-Fei Li, Justin Johnson, Ben Mildenhall et Christoph Lassner. La jeune société réunissait des compétences en apprentissage automatique, graphisme, robotique, conception de produits et ingénierie. Elle avait commencé à collaborer techniquement avec AMD en 2025, notamment pour entraîner et exécuter ses modèles sur les processeurs graphiques du fabricant.

Dans son annonce du 28 septembre 2026, World Labs indique que Justin Johnson et Ben Mildenhall continueront de piloter la recherche aux côtés de Fei-Fei Li. Cette dernière relève désormais directement de Lisa Su, la patronne d’AMD. Le communiqué de clôture du 16 novembre précise que les chercheurs poursuivront leurs travaux sur les modèles fondamentaux tout en collaborant avec les ingénieurs du groupe.

Le projet associe ainsi deux métiers habituellement séparés : élaborer de nouvelles méthodes d’intelligence artificielle et concevoir les composants capables de les exécuter efficacement. Les chercheurs pourront confronter leurs besoins aux contraintes du matériel ; les équipes de conception de puces auront accès plus directement aux usages émergents, comme la simulation ou la robotique.

Les communiqués ne chiffrent pas les effectifs intégrés, ni l’évolution des postes à venir. Les faits annoncés portent sur l’arrivée du laboratoire dans AMD, sa direction scientifique et la poursuite des recherches.

Dans les studios 3D, la première maquette peut naître d’une image

Le produit le plus concret de World Labs s’appelle Marble. Depuis novembre 2025, cet outil permet de créer un environnement 3D à partir d’un texte, d’une photographie, d’une vidéo ou d’une ébauche de scène. Les utilisateurs peuvent ensuite modifier un décor, réunir plusieurs espaces et exporter leurs créations pour les exploiter dans d’autres logiciels, comme l’explique le laboratoire dans la présentation de Marble.

Le changement se voit particulièrement au début d’un projet. Dans un processus classique, il faut préparer des objets, des volumes, des matières et un éclairage avant de disposer d’un décor virtuel navigable. Avec un modèle génératif, une équipe peut rapidement tester des pistes visuelles, puis consacrer son travail à la composition, aux corrections et à l’intégration du résultat.

Le partenariat entre World Labs et VIVERSE, documenté en novembre 2025, illustre cette répartition. Les créateurs ont importé des environnements générés par Marble, ajouté des interactions, des limites de collision, des objets et des éléments de scénario, puis optimisé les scènes pour le navigateur. L’étude de cas publiée par World Labs décrit notamment le passage d’un simple décor à un petit univers jouable.

Générer une base graphique n’a donc pas supprimé le travail de mise en scène ou de programmation dans ces démonstrations. Les compétences mobilisées ont changé de place dans le processus : choix créatifs en amont, retouches, intégration technique et vérification de l’expérience finale.

Le cinéma expérimente des décors virtuels créés en quelques minutes

World Labs a aussi travaillé avec HTC VIVE sur des environnements destinés à la production vidéo. Dans une expérimentation publiée en novembre 2025, trois créateurs accompagnés par Moonshine Studio XR ont généré plus de dix décors et tourné des contenus au cours du même après-midi. Les lieux virtuels étaient ensuite associés à des prises de vues réelles par un système de suivi de caméra et de composition vidéo.

Les résultats viennent d’essais menés avec les partenaires de World Labs. Ils montrent une manière de produire des prototypes et des séquences courtes, pas une mesure générale des gains de productivité de tous les studios. Un réalisateur conserve la responsabilité de ses choix de plans, de la direction artistique et du rendu final ; des compétences techniques restent nécessaires pour faire fonctionner le dispositif.

Les métiers concernés ne se limitent pas aux artistes 3D. Les développeurs qui intègrent les scènes, les spécialistes des effets visuels, les cadreurs et les personnes chargées de la production doivent apprendre à travailler avec des éléments générés, à corriger les défauts et à vérifier leur cohérence. Pour de petites équipes, l’accès à des décors virtuels plus rapides à créer peut également ouvrir des formats de réalisation auparavant difficiles à produire.

L’OIT observe surtout une transformation des tâches

L’Organisation internationale du travail a publié en juin 2026 une synthèse d’études sur l’IA générative et le travail. Elle relève des gains de productivité inégaux selon les contextes, ainsi qu’un effet encore limité sur les suppressions d’emplois à grande échelle. Elle attire l’attention sur l’organisation du travail, l’autonomie des salariés, la qualité des postes et les difficultés d’accès à l’emploi pour certains débutants.

Ces travaux portent sur l’IA générative dans son ensemble, et non sur World Labs en particulier. Ils offrent néanmoins un cadre pour comprendre les expérimentations de création 3D : l’automatisation d’une étape ne dit pas, à elle seule, comment évoluent les effectifs, le temps de travail ou la rémunération.

Dans les exemples publiés par World Labs, les professionnels continuent de décider ce qu’ils veulent raconter, de régler les scènes et de tester le résultat. Le passage de la fabrication manuelle de chaque élément à la supervision d’un environnement généré demande d’autres savoir-faire, notamment en direction artistique et en maîtrise des logiciels. Le rachat par AMD place désormais la recherche sur ces outils au cœur d’un grand groupe de semi-conducteurs, avec des équipes appelées à travailler ensemble sur les prochaines générations de modèles.