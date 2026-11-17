Le débat présidentiel du 16 novembre 2026 a mis en lumière des situations que les politiques de salaire ne résolvent pas à elles seules. Familles monoparentales, enfants, étudiants et travailleurs aux revenus instables occupent une place centrale dans le bilan des Restos du Cœur et dans les propositions des candidats.

C’est la question d’une mère élevant seule ses enfants qui a ouvert une partie des échanges entre les prétendants à l’Élysée. Comment travailler, organiser la garde, payer les dépenses courantes et nourrir sa famille lorsque chaque mois s’achève à découvert ? Le rendez-vous organisé avec les Restos du Cœur sur TF1 et LCI, lundi 16 novembre, a confronté cinq candidats à ces arbitrages de la vie quotidienne.

L’association observe cette vulnérabilité directement. Son bilan 2025-2026 indique qu’un quart des familles accueillies sont monoparentales. La moitié des personnes aidées ont moins de 25 ans et 40 % sont mineures. Parmi les ménages accompagnés, 43 % n’ont plus d’argent disponible après les charges de logement et le remboursement des dettes. Les propositions faites pendant le débat prennent tout leur sens face à ces contraintes.

Pour les familles monoparentales, le temps compte autant que le revenu

Raphaël Glucksmann a proposé un statut spécifique pour les parents isolés, assorti de droits portant sur des horaires de garde aménagés, un accès privilégié à certaines places en crèche et le traitement des pensions alimentaires. Gabriel Attal a défendu une défiscalisation des pensions alimentaires perçues par les mères. Marine Le Pen a évoqué son expérience personnelle de mère ayant élevé seule ses enfants. Ces échanges figurent dans le résumé de RTL et le suivi de TF1 Info.

Le revenu ne constitue qu’une partie du problème. Une place de crèche adaptée à des horaires décalés peut rendre possible la reprise ou la poursuite d’un emploi. À l’inverse, une solution de garde inaccessible financièrement ou géographiquement peut réduire les heures travaillées. Le taux de pauvreté des familles monoparentales atteint 34 % en 2024, selon l’Insee, contre 15,4 % pour l’ensemble de la population étudiée en France métropolitaine.

Les pensions alimentaires obéissent déjà à des règles de fixation et de recouvrement. Service-Public rappelle que leur montant dépend notamment des ressources des parents et des besoins de l’enfant, et que le non-paiement ouvre des possibilités de recouvrement. Une réforme fiscale éventuelle ne se substituerait donc pas à la question essentielle : la somme due est-elle effectivement versée, et à quel moment ?

Les moins de 25 ans entre études, travail et aide alimentaire

Jean-Luc Mélenchon a défendu une allocation d’autonomie pour les jeunes financée, dans sa proposition, par une taxation des héritages au-delà de 12 millions d’euros. Marine Le Pen a évoqué une prime d’activité étudiante, la gratuité du permis de conduire et des trains en heures creuses. Les échanges ont aussi fait apparaître un accord ponctuel entre Jean-Luc Mélenchon et Bruno Retailleau sur la suppression de Parcoursup.

La précarité des jeunes ne recouvre toutefois pas une situation unique. Il peut s’agir d’un étudiant sans activité rémunérée, d’un apprenti, d’un jeune actif avec des missions courtes ou d’une personne sans soutien familial. Les droits sociaux, le logement, l’accès aux transports et les charges d’études ne s’organisent pas de la même façon selon ces parcours. L’Insee mesure un taux de pauvreté de 18,6 % chez les 18-29 ans en 2024, dans le champ de son enquête sur les ménages en logement ordinaire.

Le contraste avec les Restos est particulièrement frappant : la jeunesse des bénéficiaires dépasse celle de la population pauvre au sens statistique habituel, notamment parce que l’aide alimentaire atteint aussi des enfants de familles très démunies. L’organisation demande une lutte contre la pauvreté dès la petite enfance et un accompagnement qui ne repose pas uniquement sur des démarches numériques.

Salaires, prestations et accompagnement dans la vie réelle

Le débat sur le SMIC a opposé la hausse des rémunérations aux baisses de prélèvements. Mais un parent sans emploi stable ou un jeune sans fiche de paie ne toucherait pas nécessairement le même bénéfice qu’un salarié à temps plein. Les prestations familiales, les allocations de logement, l’accompagnement social et les solutions de garde répondent à d’autres situations.

Dans sa tribune de neuf objectifs, l’association réclame un droit effectif à l’accompagnement, la protection des enfants et des familles, ainsi qu’une meilleure continuité entre accès aux droits, formation, santé et insertion professionnelle. Pour les familles reçues chaque semaine, la réussite d’une mesure dépendra autant de sa simplicité d’accès que de son montant affiché.