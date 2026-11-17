Avec 66 départements en vigilance jaune pour le vent et 46 pour les orages ce mardi 17 novembre, les activités de plein air demandent une attention particulière. Sur un chantier, lors d’une livraison ou pendant une intervention extérieure, l’employeur doit prévenir les risques. Les règles concernant l’arrêt du travail et le salaire varient selon la situation.

Un salarié du bâtiment sur un échafaudage, un agent chargé d’un entretien extérieur ou un livreur qui doit prendre la route ne sont pas exposés de la même manière à une rafale. Ce mardi, le bulletin de Météo-France diffusé à 6 h 01 recense 66 départements en vigilance jaune pour le vent, 46 pour les orages et 35 pour la pluie-inondation. Le risque orageux s’est étendu à 18 départements supplémentaires depuis les prévisions de lundi après-midi, surtout dans l’est du pays.

La tendance météorologique nationale prévoit des averses parfois orageuses et localement accompagnées de grêle dans le Nord-Ouest. Sous les passages les plus actifs, les rafales peuvent atteindre ou dépasser 80 à 100 km/h. Ces prévisions appellent des mesures adaptées aux postes effectivement exposés, sans signifier que toute entreprise située dans un département en jaune doive fermer.

La vigilance jaune exige d’évaluer les risques du poste de travail

La première responsabilité incombe à l’employeur. Selon Service Public, celui-ci doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Cela passe notamment par l’évaluation des risques, l’information des salariés et des mesures de prévention adaptées aux tâches à accomplir. Une intervention en hauteur, l’utilisation d’une échelle ou la manipulation de matériel soumis au vent réclament une appréciation différente du travail réalisé à l’intérieur d’un bâtiment sécurisé.

Sur le terrain, une organisation peut modifier l’ordre des tâches, suspendre une intervention exposée, éloigner les salariés d’un équipement instable ou prévoir une mise à l’abri. L’appréciation dépend des conditions locales, des équipements disponibles et de l’évolution de l’orage. La vigilance jaune de Météo-France signifie que des phénomènes habituels pour la région peuvent devenir ponctuellement dangereux, notamment pour les activités sensibles à la météo.

La couleur de l’alerte n’est donc pas, à elle seule, une autorisation générale d’absence ni une interdiction automatique du travail. Le danger doit être analysé au regard du poste et de la situation observée. Un orage survenant pendant un travail en hauteur peut exiger une décision rapide même si le département reste au niveau jaune. L’employeur ne peut pas se contenter de la couleur de la carte pour déterminer si une opération est sûre.

Le droit de retrait dépend d’un danger grave et imminent

Un salarié qui a un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut exercer son droit de retrait. La fiche officielle de Service Public, actualisée en juin 2026, précise qu’il doit alerter immédiatement l’employeur ou son responsable. L’information peut être donnée oralement, un écrit restant utile ensuite pour conserver une trace de la démarche.

L’exercice de ce droit dépend de la réalité de la menace et du caractère urgent du risque. Le salarié n’a pas à attendre un accident pour signaler une situation dangereuse. En revanche, le simple fait d’habiter ou de travailler dans l’un des 66 départements en vigilance jaune pour le vent ne suffit pas automatiquement à justifier son retrait. Celui-ci ne doit pas non plus créer un danger grave et imminent pour d’autres personnes.

Lorsque le retrait est justifié, le salarié conserve sa rémunération et ne peut pas être sanctionné pour ce motif. L’employeur doit prendre les mesures permettant la mise en sécurité et ne peut pas exiger une reprise de l’activité tant que persiste le danger grave et imminent concerné. Si le retrait est jugé injustifié, une retenue sur salaire correspondant à l’absence est possible. La distinction impose de signaler précisément les circonstances constatées : intensité des rafales sur le poste, matériel menacé, exposition à la foudre ou impossibilité de se protéger.

Intempéries dans le BTP : l’arrêt du chantier et le trajet domicile-travail obéissent à des règles différentes

Pour le bâtiment et les travaux publics, un régime particulier existe. Le Code du travail numérique indique que l’employeur peut décider d’arrêter un chantier lorsque la pluie, le vent fort ou d’autres intempéries rendent le travail dangereux ou impossible. Les salariés concernés peuvent, sous conditions, percevoir une indemnisation dite de chômage-intempéries. Le recours à ce dispositif dépend de l’activité, de la décision d’arrêt et des règles applicables ; l’alerte météo seule ne déclenche pas le versement.

La situation change lorsqu’un salarié ne peut simplement pas rejoindre son lieu de travail en raison du mauvais temps. Dans le régime général, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le temps d’absence, sauf dispositions plus favorables prévues par un accord ou une convention collective. Dans le BTP également, l’impossibilité de se rendre au chantier ne donne pas, à elle seule, accès au chômage-intempéries réservé aux conditions propres à l’arrêt de chantier.

Pour les salariés appelés à travailler dehors mardi, le premier réflexe utile consiste à demander les consignes de prévention et à signaler immédiatement un danger concret au responsable. Si une activité doit être interrompue, la raison de l’arrêt compte autant que l’état du ciel : décision de l’employeur, danger grave et imminent ou impossibilité de déplacement ne produisent pas les mêmes effets sur les droits et la paie.