Entre 2014 et 2025, les rémunérations moyennes des patrons du CAC 40 ont progressé de 75,5 %, contre 36,1 % pour celles des salariés, selon Proxinvest. Le rapport publié le 17 novembre 2026 montre aussi un écart de rémunération moyen de 91 pour un en 2025.

Les salariés des grandes entreprises cotées n’ont pas connu la même progression de rémunération que leurs dirigeants depuis 2014. Le dernier classement de Proxinvest, rendu public mardi 17 novembre 2026, chiffre cette différence : +75,5 % pour les rémunérations moyennes des dirigeants du CAC 40 en onze ans, contre +36,1 % pour celles des salariés. Le cabinet compare les évolutions sur un périmètre d’indices constant.

Le résultat se retrouve dans le rapport entre leurs rémunérations. En 2025, la rémunération moyenne des dirigeants est 91 fois supérieure à celle des salariés des entreprises concernées, contre 72 fois en 2014. Le niveau avait été encore plus élevé en 2021, à 110 fois, une année marquée par des attributions exceptionnelles. Les montants fluctuent, mais l’écart de long terme ressort nettement des données diffusées par l’AFP.

Des hausses bien plus importantes au sommet des entreprises

Pour l’exercice 2025, la rémunération totale moyenne des présidents exécutifs du CAC 40 atteint 7,5 millions d’euros. Elle augmente de 16 % en un an. Dans le SBF 120, l’indice qui regroupe également les grandes sociétés cotées hors CAC 40, la moyenne atteint 5 millions d’euros, en hausse de 21 %.

La progression ne se limite pas à quelques rémunérations très élevées. La médiane du CAC 40, qui partage les dirigeants étudiés en deux groupes de taille égale, atteint 5,8 millions d’euros, un record. Ce chiffre indique que les sommes élevées se retrouvent aussi au milieu du classement et pas seulement dans les premières positions.

La composition des rémunérations patronales explique une partie du décalage avec les salaires ordinaires. Chez les dirigeants du CAC 40, le fixe ne représente que 18,3 % du total moyen en 2025. Les actions comptent pour 41 %, la part variable annuelle pour 26,3 %. Des plans d’actions et des primes peuvent ainsi accroître fortement les montants attribués au cours d’un exercice, parfois avec des conditions d’acquisition sur plusieurs années.

Ces attributions ne sont pas identiques à un salaire mensuel disponible immédiatement. Mais elles constituent bien des composantes de rémunération prises en compte par Proxinvest. Leur évolution peut être beaucoup plus rapide que celle des augmentations générales négociées dans une entreprise ou accordées à titre individuel aux salariés.

Un écart moyen de 91 ne décrit pas le salaire de chaque employé

Le ratio de 91 résulte d’une comparaison d’agrégats. Il ne signifie pas que chaque dirigeant gagne 91 fois le salaire de chaque personne travaillant dans son groupe. Les entreprises rassemblent des métiers, des pays, des niveaux de qualification et des durées de travail très différents. Une rémunération moyenne ne permet pas de connaître la situation du salarié le moins payé, ni celle des salariés situés au milieu de l’échelle des revenus.

Pour cette raison, les entreprises cotées publient également des ratios entre la rémunération de leurs dirigeants et les rémunérations moyenne et médiane de leurs salariés, dans le cadre des obligations prévues par l’article L. 22-10-9 du Code de commerce. Ces informations, qui peuvent répondre à un périmètre légal différent de celui du calcul de Proxinvest, sont intégrées aux rapports sur le gouvernement d’entreprise. Leur évolution sur au moins cinq ans doit être présentée.

La moyenne du CAC 40 a d’ailleurs reculé en 2024, à 6,5 millions d’euros, alors que la médiane progressait. Le précédent rapport Proxinvest montrait cette divergence. En 2025, les deux indicateurs évoluent à nouveau vers le haut. La comparaison sur onze ans évite de dépendre exclusivement de ces variations annuelles.

Le partage de la valeur passe aussi par les règles d’intéressement

Les rémunérations en actions servent, selon les politiques des entreprises, à associer les dirigeants aux résultats futurs et à la valeur boursière. Les salariés peuvent disposer d’autres mécanismes : intéressement, participation, épargne salariale, actions gratuites ou augmentations de salaire. Leur accès et leurs montants varient selon les sociétés, les accords et les catégories de personnel.

Proxinvest applique de son côté une référence de « rémunération maximale socialement acceptable » fondée sur 240 SMIC. Selon le rapport présenté cette semaine, 31 dirigeants du SBF 120 franchissent en 2025 le seuil d’environ 5,85 millions d’euros retenu dans sa synthèse, contre 26 en 2024. Cette référence représente une position du cabinet sur la gouvernance, pas un plafond légal de salaire.

La question du partage de la valeur se pose donc à deux niveaux : combien progressent les rémunérations des salariés au quotidien, et à quels objectifs sont associés les dispositifs attribués aux dirigeants ? Les données de 2025 rendent la différence mesurable. Elles invitent à lire, dans chaque entreprise, les augmentations salariales et les conditions de performance attachées aux rémunérations des mandataires sociaux.