L’eau placée au micro-ondes peut dépasser son point d’ébullition sans qu’une seule bulle n’apparaisse à la surface. Ce phénomène porte un nom : la surchauffe, ou superheat. Le liquide semble parfaitement calme, mais il a déjà franchi le seuil où il devrait bouillir.

La cause tient à la façon dont la chaleur se diffuse. Une bouilloire ou une plaque de cuisson chauffe l’eau depuis une seule direction, ce qui crée un courant qui brasse le liquide de haut en bas et répartit la chaleur de façon homogène.

Le micro-ondes, lui, projette l’énergie dans toutes les directions à la fois. Le liquide chauffe alors de manière inégale, et des zones localisées, des points chauds, se forment sans que rien ne le laisse deviner à l’œil nu.

Le danger surgit au moment où l’on sort le récipient du four. Le mouvement brusque, ou même un simple choc thermique, suffit à mettre l’eau surchauffée en mouvement. Résultat : une explosion soudaine qui transforme le liquide en vapeur bouillante, avec un risque réel de brûlure, alerte AOL.

Ce n’est d’ailleurs pas une particularité de l’eau plate : le thé, le café, la sauce tomate et même les œufs durs peuvent exploser dans les mêmes conditions au micro-ondes.

Une cuillère ou un récipient usé suffisent à écarter le risque

Quelques gestes simples cassent la surface immobile de l’eau et empêchent la surchauffe de s’installer. Ajouter une cuillère ou un bâtonnet à remuer en bois compatible micro-ondes dans le récipient pendant le chauffage crée assez de tension à la surface pour permettre aux bulles de se former normalement.

Le choix du récipient compte aussi. Un verre ou un bol usé, marqué de petites rayures liées à l’usage, est préférable à un récipient parfaitement lisse : ces égratignures suffisent à rendre la surface assez irrégulière pour déclencher l’ébullition au bon moment plutôt que de la retarder.

Le temps de chauffe joue également un rôle. Plus l’eau reste longtemps au micro-ondes au-delà du nécessaire, plus le risque de surchauffe augmente. Mieux vaut chauffer par petits intervalles et remuer l’eau entre chaque passage, pour répartir la chaleur de façon homogène avant qu’elle n’atteigne un point critique sans le montrer.

Pour ceux qui veulent éviter la question, la bouilloire reste la solution la plus sûre : sa seule fonction consiste à chauffer l’eau, sans les effets de projection propres au micro-ondes.

Sur la plaque de cuisson, quelques réglages accélèrent aussi l’ébullition. Ne pas mettre plus d’eau que nécessaire, l’eau en petite quantité chauffant plus vite. Utiliser une casserole ou une poêle large, qui étale le liquide en couche fine et raccourcit le temps de chauffe. Garder un couvercle sur le récipient, pour emprisonner la chaleur à l’intérieur plutôt que de la laisser s’échapper.