Parmi les participants à la consultation nationale de l’UNICEF France, 35 % présentent au moins une difficulté psychique élevée et 22 % déclarent des difficultés ayant un impact sur leur quotidien. Publiés le 17 novembre, les résultats présentés par l’organisation soulignent les liens entre mal-être, conditions matérielles et soutien de l’entourage.

Des obstacles pour demander de l’aide

Neuf répondants sur dix identifient au moins un frein à la consultation d’un professionnel en cas de difficultés. Plus de la moitié évoquent des contraintes pratiques, notamment le coût ou l’éloignement. Ces réponses décrivent des obstacles perçus ; elles ne signifient pas que tous ont effectivement demandé des soins et essuyé un refus.

Le soutien apparaît particulièrement fragile chez les enfants vivant dans une institution de protection de l’enfance : 19 % déclarent un faible soutien de leur entourage et 7 % aucun soutien. L’UNICEF appelle à agir à la fois sur les conditions de vie, la prévention des violences et l’accès à l’accompagnement.

Une consultation qui donne la parole aux jeunes

La synthèse de cette septième édition s’appuie sur plus de 23 000 participants de 6 à 18 ans, avec des questionnaires et des groupes de discussion. Une étude pilote distincte a également recueilli la parole d’enfants de 3 à 5 ans.

Les résultats doivent se lire comme ceux des participants à cette démarche, sans assimiler les difficultés déclarées à un diagnostic clinique de l’ensemble des enfants français.

Les adolescents ont eux-mêmes formulé plus de 150 recommandations lors des groupes de discussion. Ils demandent notamment davantage de prévention et de soutien psychologique à l’école, une lutte renforcée contre les violences et une meilleure prise en compte de leur avis.

L’organisation recommande de former les professionnels de l’enfance au repérage du mal-être et de renforcer les démarches allant vers les jeunes éloignés des dispositifs. Elle insiste aussi sur les relations ordinaires : pouvoir parler à un parent, un proche ou un adulte de confiance fait partie des ressources que les enfants identifient pour aller mieux.