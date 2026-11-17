Les Restos du Cœur lancent leur 42e campagne ce mardi 17 novembre 2026. En 2025-2026, l’association a accueilli 1,4 million de personnes, soit 9 % de plus en un an, et distribué 186 millions de repas. Faute de ressources suffisantes, elle a aussi dû refuser une aide alimentaire à plusieurs dizaines de milliers de personnes.

80 000 bénévoles dans 2 275 lieux d’accueil

Chaque jour, 80 000 bénévoles participent à l’activité des 2 275 lieux d’accueil des Restos du Cœur, présents dans les grandes villes comme dans des zones rurales isolées. À ces bénévoles réguliers s’ajoutent 31 300 personnes qui interviennent ponctuellement.

Retraités, actifs et jeunes s’y engagent pour apporter une aide alimentaire. À Paris, Danielle décrit des arrivées continues dans une interview accordée à RMC : « Il y a des inscriptions tous les jours, tous les jours. Des jeunes, des familles… Il y a tout. C’est la misère. Des gens ne peuvent plus se nourrir. » En Isère, où les besoins ont quasiment doublé en six ans, soit davantage qu’au niveau national, le responsable départemental Pascal Chatelain prévient : « On a déjà atteint notre maximum ».

Des enfants, des salariés et des retraités parmi les personnes accueillies

La moitié des personnes accueillies ont moins de 25 ans. L’association reçoit aussi des salariés dont le revenu ne couvre pas les besoins essentiels, des retraités aux pensions modestes, des familles monoparentales et des personnes isolées. Parmi les familles accueillies, 77 % vivent avec moins de 668 euros par mois et par unité de consommation, soit la moitié du seuil de pauvreté. Après le paiement du logement et des dettes, 43 % des personnes accompagnées n’ont plus rien pour vivre.

En 2025-2026, les Restos du Cœur ont accueilli 115 693 enfants de moins de trois ans, 6 % de plus que l’année précédente. Ils représentent près d’un enfant accueilli sur cinq.

Une campagne annuelle et moins de repas par personne

Les Restos du Cœur adoptent désormais une campagne annuelle unique, de novembre à octobre, à la place des campagnes d’hiver et d’été distinctes. Cette organisation doit simplifier leur fonctionnement administratif. Selon Solange Lecharpentier, responsable du centre de Saint-Lô, elle aide aussi à anticiper les besoins et à gérer les stocks alimentaires.

Pour accueillir davantage de personnes, l’association réduit le nombre de repas distribués chaque semaine : de sept à six pour les personnes isolées et de cinq à quatre pour les familles. « Nous sommes vraiment en limite de ce qu’on peut faire financièrement », confie le président bénévole Jean-Michel Richard à ICI. Il ajoute : « C’est un véritable crève-cœur au sein du réseau quand on est dans l’obligation de dire non à quelqu’un. On est à peu près sur plusieurs dizaines de milliers de personnes à qui, chaque année, nous sommes obligés de refuser de l’aide alimentaire. »

Dons et bénévolat : l’appel aux entreprises et aux particuliers

Les Restos du Cœur appellent les particuliers et les entreprises à contribuer financièrement ou matériellement à leur action. Dons de produits, collectes, mécénat financier et mise à disposition de compétences font partie des formes de participation possibles. Certaines entreprises organisent aussi des collectes internes ou proposent à leurs salariés de devenir bénévoles ponctuels. Cette dynamique rappelle celle d’autres initiatives solidaires portées par des acteurs de l’économie sociale.

Les entreprises peuvent également participer à la récupération alimentaire, lutter contre le gaspillage et sensibiliser leurs collaborateurs. Jean-Michel Richard ne voit toutefois pas comment la tendance actuelle pourrait s’inverser à court terme.