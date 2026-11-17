La dirigeante, qui a pris les commandes de Cromology France le 12 novembre dernier, a passé une large partie de sa carrière dans des entreprises organisées autour de réseaux nombreux, d’équipes locales et d’une relation client quotidienne. Elle succède à Mickaël Hamot, qui quitte le groupe après avoir engagé une profonde transformation de son organisation française.

Laurence Batlle ne découvre pas Cromology. Depuis avril 2026, elle intervient déjà aux côtés de l’entreprise dans le cadre de sa transformation. Cette période de transition doit lui permettre de reprendre les dossiers sans rupture brutale.

Du transport à l’immobilier

Sa carrière commence pourtant loin de la direction opérationnelle. Diplômée de l’Institut commercial de Nancy et experte-comptable, elle rejoint PwC et y devient associée, avant de poursuivre chez Atos Origin comme vice-présidente mondiale chargée du support financier.

En 2007, elle rejoint RATP Dev comme directrice financière. La filiale internationale du groupe RATP réalise alors environ 80 millions d’euros de chiffre d’affaires. Elle participe au développement de l’entreprise, dont les revenus atteindront 800 millions d’euros, puis prend des responsabilités opérationnelles dans les Amériques, en Afrique et dans les activités touristiques. En 2017, elle devient directrice générale et membre du comité exécutif de la RATP. Elle dirige alors 27 000 personnes dans treize pays.

Le changement de secteur intervient en 2022 avec Foncia. Le groupe est très différent, mais sa géographie opérationnelle repose elle aussi sur une multitude d’implantations locales. Laurence Batlle y pilote 10 000 salariés et conduit une transformation du modèle de fonctionnement, de l’organisation et des outils numériques.

Le réseau, un actif stratégique chez Cromology

Cette expérience trouve aujourd’hui une résonance particulière chez Cromology. Dans la peinture professionnelle, la performance industrielle ne suffit pas. Le marché reste fortement lié à la proximité avec les artisans, les entreprises du bâtiment, les collectivités et les prescripteurs.

Tollens et Zolpan disposent ensemble de plus de 300 points de vente en France. Depuis le rapprochement engagé sous la direction de Mickaël Hamot, chaque magasin peut donner accès aux offres des deux marques, alors que les réseaux évoluaient auparavant de façon largement indépendante.

Cette organisation place le point de vente au cœur du modèle. Le professionnel y vient chercher une peinture ou un enduit, mais aussi de la mise à la teinte, un conseil sur un support, une solution de façade ou la disponibilité immédiate d’une référence nécessaire à son chantier.

La logique est d’autant plus importante que les produits se spécialisent. Au premier semestre 2026, le marché de la peinture en négoce décoration a reculé de 0,2 %, à 598 millions d’euros. Dans le même temps, l’isolation thermique par l’extérieur progressait de 7,3 %, à 100 millions d’euros.

Faire du service un facteur de différenciation

La prochaine phase de Cromology devrait donc se jouer autant dans les magasins et auprès des clients que dans les usines. Le groupe dispose d’un outil industriel et de marques historiques. Il doit désormais tirer pleinement parti de l’organisation commerciale mise en place.

Pour Laurence Batlle, le défi rappelle certains de ceux rencontrés dans ses précédentes fonctions : assurer une expérience cohérente dans un réseau étendu sans effacer les spécificités locales, donner aux équipes des outils communs et maintenir une relation de proximité avec les clients.

Le contexte de marché impose de surcroît de gagner des clients plutôt que de compter sur une croissance naturelle des volumes. Le marché français des peintures, lasures, enduits et vernis a reculé de 1,8 % en valeur en 2025.

Dans cet environnement, la nomination d’une dirigeante ayant passé près de vingt ans à piloter des organisations de services apparaît moins atypique qu’elle ne semble. La peinture reste un produit industriel. Sa commercialisation est devenue, elle aussi, un métier de réseau.