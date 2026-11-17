Une enquête Ifop présentée le 16 novembre montre combien les démarches pèsent sur l’accès aux aides à l’emploi et à la formation. Même lorsque les personnes savent qu’un soutien existe, identifier le bon interlocuteur reste une difficulté.

Parmi les personnes en situation de handicap interrogées par l’Ifop, 51 % disent avoir déjà renoncé à demander une aide, un accompagnement ou un aménagement pour travailler ou se former parce que les démarches leur paraissaient trop complexes. LADAPT, l’Agefiph et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ont présenté l’enquête à l’ouverture de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, le 16 novembre.

Connaître l’existence d’une aide ne suffit pas à la demander

Selon les résultats publiés par le FIPHFP, 93 % des personnes en situation de handicap interrogées savent qu’il existe des aides à l’emploi. Seules 49 % disent voir précisément de quoi il s’agit. Entre ces deux réponses se joue une difficulté concrète pour qui cherche à conserver son poste ou à suivre une formation : il faut pouvoir relier un besoin à une démarche précise.

Le chiffre de 51 % traduit une expérience déclarée de renoncement. Il englobe aussi bien l’abandon d’une demande d’accompagnement que celui d’une demande d’aménagement. Il ne mesure donc pas un taux de refus par les organismes sollicités. Une partie de la difficulté survient avant même qu’un dossier puisse être examiné.

À qui parler d’un besoin d’aménagement ? Environ six personnes en situation de handicap sur dix disent savoir vers qui se tourner. Cette proportion atteint 76 % parmi celles dont l’organisation dispose d’un référent handicap. L’enquête fait ainsi ressortir une différence entre les organisations où cet interlocuteur est présent et l’ensemble des situations observées.

Les aménagements comptent aussi pour se projeter dans son poste

L’Ifop a également demandé aux personnes concernées si elles pensaient pouvoir continuer à exercer leur emploi actuel dans les mêmes conditions au cours des deux prochaines années. Parmi celles qui déclarent avoir obtenu tous les aménagements nécessaires, 81 % répondent par l’affirmative. La proportion tombe à 20 % parmi celles qui disent n’en avoir obtenu aucun.

Ces réponses portent sur la manière dont les personnes envisagent leur avenir professionnel. Pour connaître le nombre de salariés effectivement restés en poste deux ans plus tard, il faudrait les suivre dans le temps. L’écart observé renseigne déjà sur leur situation présente : se projeter dans le même emploi apparaît beaucoup plus difficile lorsque les besoins d’adaptation demeurent sans réponse.