Le projet dévoilé par Marine Le Pen le 17 novembre 2026 ouvrirait des départs entre 60 et 62 ans. En contrepartie, il limiterait fortement les trimestres validés pendant le chômage et changerait les règles du temps partiel. Les salariés ayant commencé tôt pourraient y gagner, tandis que les carrières interrompues seraient plus exposées.

Derrière la promesse d’un départ plus précoce, le Rassemblement national veut modifier la manière dont les salariés accumulent leurs droits. Jordan Bardella a présenté une réforme qui donne davantage de poids à la période effectivement travaillée, plutôt qu’aux seuls trimestres validés dans les régimes de retraite. Le projet présenté le 17 novembre 2026 associe des départs de 60 à 62 ans à une durée allant de 40 à 42 années selon le parcours.

Un salarié entré dans un emploi stable très jeune, ayant travaillé régulièrement et atteint le seuil de cotisation demandé, pourrait bénéficier d’un départ avancé. Il pourrait accéder à une pension avant l’âge légal actuellement prévu pour sa génération. Mais une personne du même âge qui aurait alterné des contrats courts, des périodes sans emploi et du travail à temps réduit pourrait voir sa durée d’assurance progresser moins vite.

Chômage : quatre trimestres sur la carrière plutôt que quatre par an

La différence est considérable. Sous les règles actuelles, l’Assurance retraite comptabilise un trimestre pour cinquante jours de chômage indemnisé, jusqu’à quatre trimestres par année civile. Certaines périodes de chômage non indemnisé peuvent également être retenues sous conditions. Ces droits servent à ne pas effacer complètement les interruptions subies pendant une vie professionnelle.

Le RN voudrait limiter à quatre trimestres sur l’ensemble de la carrière la validation de chômage sans cotisations, selon le détail publié par RTL. Deux trimestres additionnels seraient possibles entre 55 et 60 ans, puis deux autres entre 60 et 65 ans. Au-delà, les intéressés pourraient cotiser pour maintenir leur acquisition de droits, ou ne plus en obtenir au titre du chômage.

Un salarié licencié plusieurs fois avant 55 ans serait potentiellement perdant, même s’il a recherché activement un nouvel emploi. Les exceptions de fin de carrière ne corrigeraient pas nécessairement des interruptions intervenues plus tôt. La possibilité de cotiser pendant le chômage poserait aussi une question financière : tous les demandeurs d’emploi auraient-ils les moyens de le faire ? Le coût, l’assiette et le fonctionnement de ce rachat ou de cette cotisation restent à préciser.

Moins d’un mi-temps : des trimestres potentiellement perdus

Le projet imposerait au moins un mi-temps de travail pendant le trimestre pour en obtenir la validation. Aujourd’hui, le calcul officiel repose sur le revenu annuel soumis à cotisations. Pour 2026, un salarié peut valider un trimestre avec 1 803 euros bruts de rémunération annuelle, et quatre avec 7 212 euros, dans la limite légale annuelle.

Cette distinction toucherait surtout certaines formes d’emploi réduit ou irrégulier. Une personne travaillant quelques heures bien rémunérées peut actuellement atteindre les seuils salariaux nécessaires ; elle pourrait ne plus remplir le critère de temps travaillé. À l’inverse, une activité régulière à temps partiel supérieur à 50 % ne serait pas nécessairement pénalisée par cette règle. Le traitement des salariés multiemployeurs, des contrats saisonniers et des périodes travaillées sur plusieurs mois devra être défini avant toute évaluation individuelle.

Les premiers contrats précaires compliqueraient également le calcul. Le RN souhaite prendre pour référence le premier emploi stable, décrit comme une activité suffisamment longue et à temps plein. Une succession de missions courtes ou un apprentissage non reconnu selon les critères définitifs pourrait donc modifier l’âge de départ retenu. Il serait prématuré d’attribuer un âge précis à ces personnes sans connaître le barème complet.

Les mères de trois enfants mieux traitées que les pères

Le RN prévoit de conserver les trimestres acquis au titre de la maladie et de la maternité. En revanche, il veut modifier la majoration de pension des parents d’au moins trois enfants. Actuellement fixée à 10 % pour chacun des parents éligibles dans le régime concerné, elle passerait à 12 % pour les mères, tandis que celle des pères serait progressivement supprimée, avec une promesse de ne pas réduire en valeur nominale les pensions déjà liquidées.

Pour les futures retraitées remplissant les critères, la mesure pourrait représenter un avantage sur le montant de leur pension. Pour les futurs retraités pères de famille nombreuse, elle pourrait au contraire supprimer un supplément auquel ils auraient eu droit sous les règles actuelles. Les dates de transition et les modalités pour les familles recomposées ou les droits déjà constitués restent à établir dans le futur texte.

Le risque d’un avantage très différent selon les parcours

Le dispositif actuel de carrière longue existe déjà, et certains départs ont été avancés de quelques mois par la suspension entrée en vigueur en septembre 2026. Il faut donc comparer les situations aux droits réellement applicables, pas supposer que tous les salariés commencés jeunes travaillent aujourd’hui jusqu’à 64 ans.

Enfin, le RN annonce une capitalisation collective obligatoire pour les actifs de moins de 52 ans et un cumul emploi-retraite plus souple. Le premier dispositif créerait une épargne investie, avec un rendement espéré mais non garanti ; le second pourrait intéresser les retraités qui souhaitent conserver une activité. Le bilan social de la réforme se jouera sur un point central : la possibilité de partir plus tôt ne compensera pas forcément, pour tous, les trimestres que la nouvelle méthode empêcherait de valider.