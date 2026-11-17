Près d’un million de jeunes britanniques ne sont ni en emploi, ni dans les études, ni en formation. C’est à cette situation que s’attaque le rapport indépendant d’Alan Milburn, publié le 17 novembre 2026. Il propose un programme sur dix ans, plutôt qu’une réponse limitée aux prestations sociales.

Le terme « NEET », utilisé dans le débat britannique, désigne cette population éloignée à la fois du travail et de la formation. Il ne signifie pas que tous ces jeunes cherchent un poste. Le rapport souligne que la majorité est économiquement inactive et que six sur dix n’ont jamais occupé d’emploi.

Selon sa modélisation, atteindre l’ambition proposée pourrait nécessiter 500 000 possibilités supplémentaires d’emploi et d’éducation d’ici 2036. Ce chiffre rassemble plusieurs voies d’insertion : il ne correspond donc pas à autant de postes déjà créés. Parmi les recommandations figurent 25 000 places initiales de préparation à l’apprentissage. Ces propositions ne constituent pas, par leur seule publication, des mesures adoptées.

Un emploi de six mois déjà annoncé pour certains jeunes

Une autre annonce, distincte du rapport, possède un calendrier plus proche. Le gouvernement britannique a annoncé le 14 novembre l’extension de sa garantie d’emploi à l’ensemble de la Grande-Bretagne à partir de la fin novembre. Il vise plus de 90 000 bénéficiaires d’ici mars 2029.

Le dispositif concerne les 18-24 ans éligibles qui perçoivent l’Universal Credit et recherchent du travail. L’État finance jusqu’à 25 heures hebdomadaires pendant six mois, au salaire minimum applicable. Un accompagnement est prévu avant l’entrée dans l’emploi et pendant le contrat, avec des postes correspondant aux compétences des participants.

L’accès reste soumis à des conditions. Actuellement, les jeunes concernés sont orientés après dix-huit mois sans emploi sous Universal Credit. À partir d’avril 2027, ce délai doit passer à douze mois pour les bénéficiaires éligibles. Cette extension annoncée concerne l’Angleterre, l’Écosse et le pays de Galles.