Chauffer son eau au micro-ondes ? Ce réflexe banal qui peut mal finir

Des accidents « graves » peuvent survenir quand on utilise un four à micro-ondes pour chauffer des liquides. Cet appareil est devenu quasi incontournable dans les foyers modernes, avec environ 23 millions d’unités en usage en France et plus de 2 millions de ventes annuelles, mais la vigilance reste de mise. Respecter les consignes du fabricant permet de prévenir bien des problèmes.

D’où vient le micro‑ondes et comment il fonctionne

L’invention du micro‑ondes remonte aux années 1950. On l’attribue à Percy Spencer, un ingénieur américain chez Raytheon, une entreprise qui fabriquait des magnétrons pour radars. La légende veut que Spencer ait découvert par hasard que ces ondes chauffaient les aliments quand sa barre de chocolat a fondu dans sa poche près d’un magnétron. Cette découverte a mené à l’appareil qu’on connaît aujourd’hui.

Le micro‑ondes chauffe en faisant vibrer les molécules d’eau dans les aliments grâce à un rayonnement produit par un composant appelé magnétron. Cette agitation entraîne une montée en température rapide, mais cela comporte aussi des risques, surtout pour les liquides.

Les dangers quand on chauffe des liquides

Chauffer des liquides au micro‑ondes peut être trompeur et dangereux, explique L’Internaute. Bien que l’eau et le lait bouillent à 100 °C, les liquides chauffés au micro‑ondes peuvent dépasser cette température sans que des bulles d’ébullition visibles n’apparaissent. Ce phénomène d’eau surchauffée peut provoquer des projections violentes d’eau bouillante au moindre mouvement, causant des brûlures graves.

L’ajout d’un élément comme du sucre ou du café avant le chauffage peut réduire ce risque. La Food and Drug Administration (FDA) met en garde contre ces accidents en soulignant que « un léger mouvement peut entraîner une violente projection d’eau bouillante ».

Un cas particulier concerne le chauffage du lait maternel ou infantile pour les nourrissons. La FDA déconseille cette pratique parce que le micro‑ondes chauffe de façon inégale, créant des « points chauds » dangereux pour les bébés.

Ce que recommandent les fabricants

Suivre les précautions indiquées dans le manuel d’utilisation est primordial. Des fabricants comme LG conseillent de bien mélanger le liquide avant et pendant le chauffage, et d’attendre un court instant avant de le consommer. Ils recommandent aussi de couvrir légèrement le récipient et d’utiliser des matériaux adaptés comme le verre ou la céramique.