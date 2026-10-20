L’Utah autorise les prescriptions médicales par intelligence artificielle

En Utah, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un dermatologue peuvent atteindre six mois, et l’attente pour une consultation psychiatrique dépasse parfois un an. Pour répondre à cette pénurie, l’État a pris une décision inédite le 5 octobre 2026 : permettre à une intelligence artificielle de délivrer des ordonnances médicales initiales sans consultation en personne. Nolla Derm, une application spécialisée dans l’acné, propose désormais des prescriptions à 4,99 dollars par mois. Cette avancée technologique pose néanmoins une question majeure : cet accès simplifié aux soins masque-t-il une nouvelle forme d’inégalité ?

La pénurie médicale en Utah : une tentative de remède par l’IA

L’Utah est confronté à une crise sanitaire majeure. Selon l’Université de médecine de l’Utah, 500 000 habitants n’ont pas accès à des soins psychiatriques, et les délais pour voir un dermatologue dans les zones rurales dépassent souvent six mois. Les travailleurs aux revenus modestes, les résidents des zones rurales et les jeunes adultes sans assurance complète sont particulièrement touchés. Le Figaro Santé note que cette pénurie s’inscrit dans une tendance nationale de désertification médicale affectant surtout l’Ouest américain.

Deux startups californiennes ont décidé de répondre à cette crise. Nolla Health propose Nolla Derm, la première intelligence artificielle aux États-Unis à délivrer des prescriptions initiales, ciblant les adultes avec une acné légère à modérée. Legion Health, quant à elle, expérimente depuis avril 2026 un programme de renouvellement psychiatrique par chatbot, couvrant 15 médicaments à faible risque pour 19 dollars par mois. Nolla Health justifie son modèle par la nécessité de dégager du temps pour les dermatologues face à des cas plus complexes. Cette automatisation redéfinit les contours de la pratique médicale.

Accès équitable aux soins : réalité ou illusion ?

Le coût abordable de Nolla Derm soulève des questions. Face aux 150 à 300 dollars d’une consultation dermatologique traditionnelle sans assurance, les 4,99 dollars par mois paraissent révolutionnaires. Cependant, certains experts mettent en garde contre une médecine à deux vitesses. John Torous, de la Harvard Medical School, souligne l’importance d’une gestion active des traitements, tandis que Brent Kious, de l’Université de l’Utah, évoque un risque de surtraitement avec des prescriptions systématiques par algorithme.

Les 500 000 habitants de l’Utah sans accès aux soins psychiatriques pourraient bénéficier de Legion Health. Mais les incidents passés, comme les erreurs du chatbot Doctronic recommandant des substances inappropriées, soulèvent des doutes. Les populations vulnérables, souvent mal équipées pour identifier les erreurs médicales, pourraient en pâtir. L’équité en santé ne se limite pas à l’accès financier, elle implique également la qualité et la sécurité des soins.

L’impact de l’automatisation sur l’emploi médical

Avec l’automatisation des prescriptions médicales par intelligence artificielle, le rôle des médecins évolue. Nolla Derm prenant en charge les cas d’acné routiniers, les dermatologues voient leur patientèle initiale se réduire, ce qui pourrait libérer du temps pour les cas complexes. Toutefois, cela pourrait menacer l’équilibre économique des petits cabinets, surtout en milieu rural. L’Opinion rapporte l’inquiétude des syndicats médicaux face à une possible dévalorisation de l’acte médical initial.

Le cadre réglementaire en Utah impose une supervision progressive des médecins sur les premiers traitements délivrés par Nolla Derm. Les 100 premières prescriptions nécessitent l’approbation de deux médecins, et un contrôle mensuel est effectué au-delà de 500 patients. Cette nouvelle division du travail soulève des questions sur la formation nécessaire pour évaluer la pertinence des décisions algorithmiques, alors que l’expérimentation se poursuit jusqu’au 5 octobre 2027 avec possibilité de prolongation.

Responsabilité sociale des startups : entre profit et santé publique

Bien que Nolla Health et Legion Health se positionnent comme acteurs de santé publique, leur fonctionnement reste celui de startups à but lucratif. Aucune des deux entreprises n’a divulgué les données d’entraînement de leurs algorithmes ni les taux d’erreur observés. L’absence de transparence complique l’attribution de responsabilités en cas d’incident médical. Qui est responsable en cas de traitement inadapté : le développeur, le médecin superviseur ou l’État ? La responsabilité sociale des entreprises dans le numérique est un enjeu encore largement à définir.

L’Utah teste une médecine augmentée par l’IA, mais cette expérimentation soulève autant de promesses que de questions. La démocratisation des soins ne doit pas compromettre leur qualité et leur sécurité. Les mois à venir montreront si cette avancée technologique bénéficie réellement aux plus vulnérables ou si elle accentue les inégalités. Une chose est certaine : le métier médical est en pleine transformation, nécessitant un débat public à la hauteur des enjeux sociaux.