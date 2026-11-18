Les dirigeants du CAC 40 ont gagné en moyenne 7,5 millions d’euros en 2025, contre 82 000 euros pour leurs salariés, selon le rapport Proxinvest publié le 17 novembre 2026. Leur rémunération représente ainsi 91 fois celle des salariés.

Une hausse de 16 % en 2025 pour les dirigeants

La rémunération moyenne des patrons du CAC 40 a augmenté de 16 % en 2025, contre 2 % pour leurs salariés, avec une inflation de 0,9 %. « La rémunération des dirigeants progresse deux fois plus vite que la rémunération des salariés », constate Jehanne Leroy, directrice de la recherche chez Proxinvest, dans une interview accordée à Franceinfo.

La moyenne de 2025 est la deuxième plus élevée depuis la fin des années 1990, derrière les 7,86 millions d’euros atteints en 2021. Francesco Milleri, PDG d’EssilorLuxottica, arrive en tête avec 33,3 millions d’euros, soit 10 millions de plus qu’en 2024. Gilles Gobin, de Rubis, suit avec 24,2 millions d’euros, devant Luca de Meo, de Kering, à 22,6 millions.

Une rémunération moyenne équivalente à 309 fois le Smic

Par rapport au salaire minimum, la rémunération moyenne des patrons représente 309 fois le Smic. Les actions comptent pour 41 % de leur rémunération totale, la part variable pour 26,3 % et le salaire fixe pour 18,3 %. La pression sur les salaires concerne, elle, les ménages.

Proxinvest fixe à 5,85 millions d’euros le seuil d’une rémunération maximale socialement acceptable. Trente et un dirigeants le dépassent, dont dix qui gagnent plus de 10 millions d’euros. « En excluant cette année exceptionnelle, on est sur le plus haut niveau jamais atteint », souligne Jehanne Leroy dans Le Dauphiné Libéré.

De 72 à 91 fois le salaire des salariés depuis 2014

Entre 2014 et 2025, la rémunération des dirigeants du CAC 40 a progressé de 75,5 %, contre 36,1 % pour celle de leurs salariés. Le rapport entre les deux moyennes est passé de 72 à 91. Les écarts nourrissent des interrogations sur le partage de la valeur dans les entreprises et sur la mobilité sociale, notamment pour les jeunes sans emploi ni formation.

Parmi les pistes avancées figurent le plafonnement des rémunérations, une transparence accrue et un contrôle renforcé des actionnaires, qui valident les rémunérations des dirigeants en assemblée générale.