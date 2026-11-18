Le Queensland et le Territoire du Nord rejettent l’avis provisoire publié lundi par le National Health and Medical Research Council (NHMRC) et maintiennent leur interdiction de prescrire des bloqueurs de puberté aux enfants de moins de 18 ans dans les hôpitaux publics. Les deux gouvernements avaient été directement visés par cette révision des directives, commandée l’an dernier par l’exécutif fédéral en réaction à leurs décisions.

Le ministre de la Santé du Queensland, Tim Nicholls, affirme que l’État a déjà mené son propre examen indépendant et pris une décision claire sur la fourniture de ces traitements dans les hôpitaux publics. Sa position, dit-il, reste inchangée et le gouvernement continuera à donner la priorité à la santé, la sécurité et le bien-être des jeunes Queenslandais.

Le gouvernement du Territoire du Nord a tenu la même ligne dans un communiqué, un porte-parole précisant à Nine Newspapers que la décision est cohérente avec celles du Queensland, du Royaume-Uni et de la Finlande, « qui ont toutes adopté une approche prudente ».

Un avis conditionné à l’accord du jeune et des médecins

Le texte du NHMRC recommande que les bloqueurs de puberté puissent être envisagés pour un jeune qui en fait la demande, dès lors que la puberté a commencé, qu’un décalage existe entre son identité de genre et son sexe assigné à la naissance, et que le traitement est jugé adapté par les médecins.

Il ne s’agit pas d’une solution universelle, précise le conseil, mais d’une option parmi d’autres, décidée au cas par cas par le jeune, ses parents ou tuteurs et les cliniciens. Contrairement à l’examen britannique de la pédiatre Hilary Cass, les nouvelles lignes directrices n’exigent pas de diagnostic de dysphorie de genre, cette détresse psychologique liée au décalage entre identité ressentie et sexe de naissance.

L’avis établit toutefois un faible niveau de certitude sur l’amélioration de la santé mentale chez les adolescents ayant eu accès à ces traitements. La consultation publique reste ouverte jusqu’au 18 janvier, avant l’élaboration de directives complètes qui couvriront d’autres aspects des soins.

Canberra renvoie la décision aux États

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Butler, a prévenu qu’il ne contraindrait pas le Queensland et le Territoire du Nord. Il a déclaré dans un entretien à Nine’s Today que c’était entièrement leur droit, que ce sont des gouvernements élus et qu’ils sont responsables devant les habitants du Queensland et du Territoire du Nord.

Il a rappelé que les jeunes trans sont largement surreprésentés dans les statistiques de santé mentale et de suicide, et mis en garde contre un débat public qui n’est pas toujours constructif. Lors d’une conférence de presse à Canberra, il a jugé qu’il risquait parfois d’être « particulièrement préjudiciable à la santé mentale de ces jeunes Australiens et de leurs familles ».

Interrogé sur le faible niveau de certitude des preuves, il a relativisé, citant d’autres domaines de la médecine où ce type de réserve apparaît, dans un entretien à Channel Nine : les lignes directrices sur les soins de grossesse, la démence, l’arthrite ou même les AVC.

Le Queensland verrouille sa position depuis janvier 2025

L’interdiction queenslandaise remonte à janvier 2025, lorsque Nicholls s’était appuyé sur l’examen britannique de Hilary Cass pour empêcher les hôpitaux publics de l’État de prescrire tout traitement hormonal d’affirmation de genre. La Cour suprême du Queensland avait jugé cette interdiction illégale plus tard dans l’année, après des reportages montrant que le ministre n’avait consulté aucune autorité sanitaire avant de l’imposer. Nicholls l’avait rétablie quelques heures plus tard par ses pouvoirs ministériels, puis prolongée jusqu’en 2031.

La Coalition et les Verts saluent une décision fondée sur la science

Le chef des Verts, David Shoebridge, a estimé dans un entretien à SBS News qu’il s’agissait d’une politique très crédible, examinée non pas par des politiciens cherchant à marquer un point, mais par des experts médicaux. Le sénateur libéral Andrew Bragg a lui aussi appelé à ne pas transformer la communauté transgenre en objet politique, jugeant que certaines personnalités politiques en ont fait un instrument de campagne de haine, selon ses propos tenus à Channel Nine.

One Nation a annoncé ne soutenir ce traitement ni au niveau fédéral, ni dans le Victoria. Equality Australia a de son côté salué l’avis par la voix de sa directrice générale, Anna Brown, qui y voit la confirmation que les soins reçus par les jeunes trans en Australie sont fondés sur des preuves et guidés par leurs besoins individuels.

Sur le terrain, soulagement et colère rentrée

La plus grande clinique de genre locale, à Melbourne, n’a prescrit des bloqueurs de puberté qu’à une moyenne de huit jeunes par an sur huit ans, avec des délais d’attente moyens de 530 jours, selon des chiffres cités par Butler.

Betce Benjamin, personne transgenre du Queensland, raconte avoir été submergée de messages de joie depuis lundi, évoquant des jeunes devenus muets parce que leur voix a mué, ayant manqué les bloqueurs de puberté de quelques semaines à cause de l’interdiction.

Le docteur Stuart Aiken, directeur médical de la clinique Gender Health Australia à Brisbane, fondée en réaction directe à l’interdiction, juge que l’avis rend « absolument ridicule » la décision du gouvernement queenslandais, et qu’il fait paraître leur décision absolument inappropriée sur le plan clinique.