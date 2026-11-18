L’accueil en crèche varie fortement selon la situation sociale des familles. Dans son ouvrage « Services publics », édition 2026, publié le 18 novembre 2026, l’Insee rappelle que 27 % des enfants de moins de trois ans issus du quart des familles les plus aisées étaient principalement accueillis en crèche, contre seulement 6 % pour ceux du quart le plus modeste. Ces proportions décrivent l’année 2021 : il ne s’agit pas de mesures effectuées en 2026.

L’écart, supérieur à vingt points, montre que l’accès à l’accueil collectif ne dépend pas uniquement de l’existence d’un établissement près du domicile. Le travail des parents, leurs ressources et la disponibilité des différents modes de garde se combinent, avec des effets importants sur l’organisation de la vie familiale et professionnelle.

Un enfant de famille aisée est plus souvent accueilli en crèche

La fiche détaillée de l’Insee sur les inégalités de recours aux crèches indique que, parmi les enfants de moins de trois ans, 18 % étaient principalement accueillis en crèche en semaine en 2021, de 8 heures à 19 heures. Au total, 25 % fréquentaient une crèche au moins une fois par semaine, y compris à titre complémentaire. La garde principale par les parents concernait 56 % des enfants et celle par une assistante maternelle 20 %.

Le revenu agit en partie par l’intermédiaire de l’emploi. Lorsque les deux parents exercent une activité à temps complet, 29 % des enfants sont principalement accueillis en crèche. Cette part tombe à 7 % lorsqu’au moins un parent est inactif ou au chômage. Mais l’Insee précise que les écarts de recours selon les ressources subsistent même à situation professionnelle comparable. Les familles plus aisées utilisent aussi davantage les micro-crèches, généralement plus coûteuses.

Ces chiffres ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer combien de familles ont demandé une place et essuyé un refus. Ils mesurent un mode d’accueil effectivement utilisé, et non la totalité des besoins ou des souhaits des parents.

Un accès très différent selon la commune

La géographie joue également. Dans l’agglomération parisienne, 26 % des moins de trois ans étaient principalement confiés à une crèche, contre 9 % dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le taux atteignait 20 % dans les agglomérations d’au moins 200 000 habitants situées hors de Paris. L’Insee relie notamment ces différences à l’offre d’accueil disponible sur le territoire.

Pour les familles, ces disparités peuvent peser sur la possibilité de reprendre ou de conserver un emploi, notamment lorsque les horaires de travail sont difficiles à concilier avec une garde individuelle. Le recours observé n’est toutefois pas une mesure directe des freins à l’emploi : les choix familiaux, le coût et les possibilités locales doivent être distingués.

Familles monoparentales et enfants en situation de handicap

Selon cette même enquête, 15 % des enfants vivant dans une famille monoparentale étaient principalement accueillis en crèche, contre 18 % de ceux vivant avec deux parents en couple. À situation d’emploi comparable, l’Insee relève toutefois que les familles monoparentales y ont davantage recours. Il serait donc inexact d’attribuer mécaniquement l’écart global à une préférence pour un autre mode de garde.

Pour les enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la part accueillie principalement en crèche était de 13 %, contre 18 % parmi les autres enfants. À caractéristiques familiales et individuelles comparables, les probabilités d’accueil se rapprochent, mais les durées de présence restent plus courtes.

La publication rappelle enfin l’existence des crèches à vocation d’insertion professionnelle, qui réservent une partie de leurs places aux enfants de parents engagés dans une démarche de retour à l’emploi. En 2026, leur périmètre a été élargi aux parcours d’insertion sociale, ainsi qu’aux assistantes maternelles organisées en réseau. Pour apprécier les effets de ces dispositifs, il faudra disposer de données de fréquentation plus récentes que celles de 2021.