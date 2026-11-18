Le guichet de demande ouvrira le 14 janvier 2027. L’annonce doit surtout intéresser les ménages dont les revenus permettent de bénéficier du chèque énergie, mais qui ne sont pas reconnus automatiquement. Depuis 2025, la méthode d’identification des bénéficiaires a profondément changé.

Une partie des foyers modestes recevra son chèque énergie sans avoir à remplir de formulaire en 2027. D’autres devront faire valoir leur droit. Le ministre Roland Lescure a annoncé le 18 novembre sur LCI que ce second public pourrait déposer sa demande à compter du 14 janvier 2027, alors que l’exécutif a décidé d’avancer la campagne à l’hiver.

L’enjeu dépasse la question du calendrier. Pour une personne qui dispose de revenus faibles, le chèque représente une aide comprise entre 48 et 277 euros, selon la situation fiscale du foyer. Elle peut réduire une facture d’électricité ou de gaz, financer du bois de chauffage, ou être remise au bailleur social pour certaines charges locatives d’énergie. Un seul chèque est attribué par logement dans les conditions prévues par les textes.

Le droit à l’aide ne garantit pas toujours sa réception automatique

Depuis la réforme mise en œuvre en 2025, l’administration identifie les ménages à partir des données fiscales et du contrat d’électricité. Le numéro du point de livraison du logement sert à rapprocher les fichiers. Or ce croisement ne retrouve pas tous les ayants droit. Un rapport parlementaire consacré au budget 2027 rappelle que le nombre de bénéficiaires est passé de 5,7 millions en 2024 à 4,2 millions en 2025, avant une remontée estimée en 2026 grâce à l’amélioration de la méthode de détection.

Les difficultés ne signifient pas nécessairement que les ménages concernés ont perdu leur droit. La procédure combine une attribution automatique et un guichet de demande destiné aux personnes non identifiées. Le ministre a évoqué 4,7 millions de bénéficiaires servis automatiquement et plusieurs centaines de milliers d’autres devant éventuellement réclamer leur aide. Les personnes ayant récemment changé de logement ou dont les informations administratives ne se correspondent pas parfaitement ont tout intérêt à surveiller les instructions officielles, sans présumer pour autant qu’elles seront refusées.

Les projections publiées ne coïncident pas entièrement. Le gouvernement évoque 5,8 millions de ménages potentiellement concernés, alors qu’un avis parlementaire d’octobre 2026 retient 5,1 millions de bénéficiaires dans son scénario budgétaire pour 2027. Il s’agit d’indicateurs de périmètres différents, et non du nombre déjà connu de chèques effectivement distribués en janvier.

Salariés, retraités et familles : un calcul fondé sur les ressources

Le chèque énergie n’est pas réservé à une catégorie professionnelle. Un salarié, un retraité, une famille avec enfants ou une personne seule peut être concerné si le revenu fiscal du foyer se situe sous le seuil prévu. Le barème actuellement affiché par Service Public utilise le revenu fiscal de référence par unité de consommation. Une personne seule représente une unité, un deuxième déclarant compte pour 0,5 unité et les personnes supplémentaires apportent généralement 0,3 unité.

En 2026, le seuil d’éligibilité était fixé à moins de 11 000 euros par unité de consommation. Le revenu retenu est celui de l’avant-dernière année précédant l’émission de l’aide, suivant le Code de l’énergie. Pour 2027, le barème et les modalités définitives devront être confirmés officiellement. Une augmentation ou une diminution du revenu peut modifier l’éligibilité par rapport à l’année précédente.

Le chèque peut aussi être mobilisé dans certaines formes d’habitat collectif. En logement social, il peut servir aux charges locatives comprenant une part d’énergie ; des dispositions existent également pour les logements-foyers et certains établissements accueillant des personnes âgées. Le bénéficiaire doit vérifier le mode de remise adapté à son type de logement.

Les démarches encore possibles avant le 31 décembre 2026

Les personnes qui n’ont pas reçu leur chèque au titre de 2026 et remplissent les conditions peuvent encore le réclamer jusqu’au 31 décembre 2026, précise le ministère de l’Économie. La demande peut être effectuée sur le portail du chèque énergie ou par courrier. Des conseillers France services peuvent accompagner les usagers qui rencontrent des difficultés avec les démarches numériques.

Pour 2027, il faudra attendre la mise en ligne des conditions pratiques du guichet annoncé au 14 janvier. Le site officiel indique que l’administration ne réclame pas de coordonnées bancaires pour attribuer l’aide. La priorité, pour un ménage qui pense avoir été oublié, est de vérifier son droit et de ne pas laisser passer l’échéance propre à la campagne concernée.